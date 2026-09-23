Xã hội

Vĩnh Long tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sỹ

Việc đưa 65 hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Mỏ Cày Bắc thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Huỳnh Phúc Hậu
Truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Mỏ Cày Bắc, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Mỏ Cày Bắc, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 23/9, tại Nghĩa trang liệt sỹ Mỏ Cày Bắc (xã Phước Mỹ Trung), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt 65 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong gần ba tháng qua, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng Đội K90, Cục Chính trị, Quân khu 9 và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm, quy tập được 65 hài cốt liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Việc đưa 65 hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Mỏ Cày Bắc thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Việc đưa 65 hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Mỏ Cày Bắc thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

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Đại biểu thắp hương tại lễ Truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Mỏ Cày Bắc, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long nguyện đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, chiến tranh đã lùi vào quá khứ nhưng vết thương ấy vẫn chưa lành hẳn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long vẫn luôn trăn trở vì trong số hơn 37.000 liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, an táng trên địa bàn tỉnh hiện còn hơn 3.900 liệt sỹ chưa rõ thông tin quy tập, chưa biết nơi yên nghỉ để đưa về nghĩa trang liệt sỹ cùng đồng chí, đồng đội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liệt sỹ Vĩnh Long #Quy tập hài cốt liệt sỹ #Nghĩa trang liệt sỹ Mỏ Cày Bắc #Đền ơn đáp nghĩa #Chống chiến tranh Vĩnh Long
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