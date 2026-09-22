Lâm Đồng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nguồn tin do người dân cung cấp

Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các điểm nghi ngờ và theo các nguồn tin báo của người dân.

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, đầu tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 75 (gọi tắt là Đội K75). Đội gồm 40 cán bộ, chiến sỹ có nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến. Sự ra đời của Đội K75 đánh dấu cách làm mới khi tổ chức lực lượng chuyên trách, từ tìm kiếm dựa chủ yếu vào nguồn tin riêng lẻ sang quy trình đồng bộ giữa rà soát, xác minh, khảo sát thực địa, số hóa dữ liệu và giám định ADN.

Trung tá Nguyễn Hải Minh, Chính trị viên Đội K75 cho biết: Ngay sau khi thành lập, toàn Đội K75 đã tiếp nhận nhiều thông tin từ cựu chiến binh, cán bộ chiến sỹ và quần chúng nhân dân về các khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sỹ. Từ các nguồn tin này, Đội K75 phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá chuyên môn, đánh giá địa hình… và triển khai công tác quy tập.

Mặc dù địa hình tìm kiếm có khó khăn, thời tiết mùa mưa bất lợi nhưng toàn Đội K75 xác định ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ nên tất cả cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Đội K75 nỗ lực tìm kiếm tại các khu vực căn cứ cách mạng như Hàm Liêm, Sông Lũy, Tân Minh, Hoài Đức… Kết quả đã phát hiện và quy tập được 22 bộ hài cốt về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Đội K75 đang triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực thôn Đắc Thọ, xã Hoài Đức từ nguồn tin của người dân. Đây là khu vực đồi núi, địa hình nhiều đá nên công tác triển khai gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin người dân cung cấp thì khu vực này có khoảng 12 bộ hài cốt liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn tiếp theo được tổ chức rộng khắp ở tỉnh. Đặc biệt là sau khi Đội K75 được thành lập, công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai tập trung, chuyên nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh công tác tìm kiếm, nòng cốt là Đội K75 cùng phối hợp với các địa phương tiếp tục thu thập được thông tin, phân tích, đánh giá… Khi đã đảm bảo được các yếu tố thì lực lượng sẽ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ.

Đội K75 tổ chức khai quật tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong điều kiện thời tiết mưa liên tục tại thôn Đắc Thọ, xã Hoài Đức (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Có 4.776 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính hoặc chưa có đầy đủ thông tin được tổ chức khai quật, lấy mẫu. Lực lượng chức năng thu được 3.625 mẫu hài cốt, đạt tỷ lệ 75,9%. Số mẫu hài cốt liệt sỹ thu được đã bàn giao cho lực lượng chuyên môn phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy là một phần ký ức của lịch sử được trở về, là niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội và đồng bào cả nước. Đằng sau mỗi hành trình tìm kiếm là sự kiên trì, tận tâm và nghĩa tình sâu nặng của những người lính hôm nay đối với đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Ký ức khó quên của những người lính đi tìm tên hàng nghìn liệt sỹ tại Lâm Đồng Phía sau 4.776 phần mộ được lấy mẫu và số hóa là những ngày làm việc âm thầm, cẩn trọng của các lực lượng, với mong muốn đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc sớm trở về với đúng tên tuổi và gia đình.