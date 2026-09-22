ASIAD 2026: Ngày thi đấu thứ 3-Kỳ vọng “mở kho vàng”

Ngày thi đấu thứ 3 tại ASIAD 2026 tiếp tục mở ra nhiều cơ hội tranh huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam, với tâm điểm là cuộc đua xe đạp đường trường của Nguyễn Thị Thật và trận đấu quyết định với U23 Uzbekistan của đội tuyển U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở Bắn súng, Wushu, Karate, Bơi, Đấu kiếm, Boxing cùng nhiều môn đồng đội.

Tâm điểm buổi sáng là chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ, nơi Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi tranh tài trên cung đường 91,3 km. Nội dung này trao huy chương trực tiếp nên được xem là một trong những cơ hội đáng chú ý của Việt Nam trong ngày.

Nguyễn Thị Thật từng giành Huy chương Bạc tại ASIAD 2014, đứng thứ 5 tại ASIAD 2018 và xếp thứ 4 ở ASIAD 2022. Cuarơ Việt Nam cũng từng vô địch châu Á năm 2022. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng cạnh tranh ở nhóm đầu, trong khi sự phối hợp với hai đồng đội có ý nghĩa quan trọng trên đường đua nhiều đoạn leo dốc.

Ở môn Bắn súng, hai xạ thủ Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo tranh tài nội dung súng trường đồng đội nam-nữ. Nếu vượt qua vòng loại, hai xạ thủ sẽ tiếp tục tranh chung kết. Đây là nội dung đáng chú ý khi Bắn súng Việt Nam từng giành Huy chương Vàng tại ASIAD 2022.

Wushu cũng có ngày thi đấu dày đặc. Các võ sỹ Đỗ Đức Tài và Đặng Trần Phương Nhi lần lượt tranh tài ở các nội dung nam quyền, nam côn và nam đao. Trong chiều cùng ngày, 6 võ sỹ Tán thủ Việt Nam bước vào tứ kết gồm Ngô Thị Phương Nga, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên và Trương Văn Chưởng.

Ở môn Karate, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thi đấu nội dung Kata đồng đội nữ. Sau khi Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ cá nhân, đội Kata nữ Việt Nam tiếp tục hướng tới thành tích tốt ở nội dung đồng đội.

Đấu kiếm có Trần Thị Thùy Trinh và Nguyễn Phương Kim tranh tài Kiếm ba cạnh cá nhân nữ. Nếu vượt qua vòng bảng và các vòng loại trực tiếp, hai kiếm thủ có thể tiếp tục thi đấu đến chung kết trong ngày. Boxing cũng có hai võ sỹ nữ Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh tranh tài ở các hạng cân 51kg và 54kg.

Tâm điểm của ngày thi đấu 22/9 còn là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam. Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam hiện có 4 điểm, với trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait và chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines. Uzbekistan cũng có 4 điểm và đang đứng đầu bảng nhờ hiệu số tốt hơn.

Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ quyết định vị trí trong bảng và tấm vé vào tứ kết. U23 Uzbekistan đã ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới sau hai trận, trong khi U23 Việt Nam mới nhận một bàn thua. Một trận hòa sẽ giúp U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp, còn chiến thắng sẽ mở ra cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Trên đường đua xanh, các “kình ngư” Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi 400m hỗn hợp nam; Nguyễn Thúy Hiền tranh tài 100m tự do nữ, còn Mai Trần Tuấn Anh thi 1.500m tự do nam. Nếu vượt qua vòng loại, các VĐV sẽ tiếp tục tranh tài ở các lượt chung kết trong buổi chiều.

Ở các môn đồng đội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Kazakhstan ở trận phân hạng, đội bóng ném nữ cũng đối đầu Kazakhstan. Hai đội bóng chuyền bãi biển nữ lần lượt gặp Mông Cổ và Macau. Thể dục dụng cụ nữ cũng bước vào vòng loại trong ngày.

Với nhiều nội dung chung kết và các vòng đấu loại trực tiếp, ngày 22/9 hứa hẹn tiếp tục là một ngày thi đấu sôi động của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 3 Huy chương Đồng, gồm Huy chương Đồng Teqball của Nguyễn Hoàng Minh Tân-Trịnh Gia Nghi, Huy chương Đồng Kata cá nhân nữ của Bùi Ngọc Nhi và Huy chương Đồng Kumite nữ hạng 68kg của Nguyễn Thị Diệu Ly./.

ASIAD 2026: Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm huy chương Đồng Với huy chương Đồng của võ sỹ Nguyễn Thị Diệu Ly ở môn karate, tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 là 3 huy chương Đồng.