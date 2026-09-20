Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 20/9: Việt Nam có 2 huy chương

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được hai huy chương Đồng đến từ môn Teqball và Karate.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi là những người "mở hàng" cho đoàn Việt Nam khi giành huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ môn Teqball.

Minh Tân và Gia Nghi thi đấu tự tin, vượt qua cặp vận động viên Ấn Độ với tỷ số 2-0, lần lượt 12-9 và 12-6 trong trận tranh hạng 3.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử môn Teqball được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức tại một kỳ ASIAD.

Tiếp nối thành công của Teqball, đội tuyển Karate cũng đã giành được huy chương Đồng đến từ nữ võ sỹ Bùi Ngọc Nhi ở nội dung Kata biểu diễn cá nhân nữ.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp thứ ở vị trí thứ 18, cùng có thành tích như hai đoàn khác đến từ Đông Nam Á là Campuchia và Malaysia.

Cũng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, các đoàn thể thao khác của khu vực cũng đã thi đấu tốt để giành được thành tích cao.

Đoàn thể thao Thái Lan đã liên tiếp giành được 3 tấm huy chương Vàng ở môn Teqball, để tạm xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Ba huy chương Vàng của Thái Lan thuộc về Phakpong Dejaroen và Suphawadi Wongkhamchan (đôi nam nữ), Jutatip Kuntatong và Suphawadi Wongkhamchan (đôi nữ) và Sorrasak Thaosiri-Jirati Chanliang (đôi nam).

Myanmar đứng ngay sau Thái Lan, xếp vị trí thứ 6 với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Indonesia xếp thứ 12 với 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng, trong khi Singapore đứng thứ 15 với 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Hai đoàn khác của Đông Nam Á là Brunei và Philippines cũng đã có được 1 huy chương Đồng để nằm ở nhóm xếp thứ 21.

Ở nhóm đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc tạo ra sự áp đảo hoàn toàn, để đứng đầu với 11 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Đội tuyển bơi đã giúp cho đoàn thể thao Trung Quốc tạo khoảng cách với các đối thủ khi giành đến 6/7 huy chương Vàng trong ngày thi đấu đầu tiên của môn này.

Tấm huy chương Vàng còn lại thuộc về vận động viên Matsushita Tomoyuki của đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản.

Thành tích Matsushita Tomoyuki giúp đoàn Nhật Bản tạm xếp thứ 2 ở bảng tổng sắp với 6 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thuộc về Hàn Quốc. Đoàn thể thao xứ Kim chi đã giành được 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Ở vị trí thứ tư, đoàn thể thao Kazakhstan đang tạo nên bất ngờ khi giành được 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng. Kazakhstan giành 2 huy chương Vàng nội dung đạp xe đường trường, 1 huy chương Vàng ở môn Karate.

Tính đến thời điểm này, 26 đoàn thể thao đã giành được huy chương tại ASIAD 2026.

Với những gì đã diễn ra, cuộc cạnh tranh vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sẽ rất kịch tính trong ngày mai và những ngày thi đấu tiếp theo./.

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