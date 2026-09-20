ASIAD 2026: Việt Nam giành được huy chương đầu tiên

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026 khi bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành Huy chương đồng nội dung đôi nam nữ môn Teqball trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội.



Ở trận tranh Huy chương đồng diễn ra sáng 20/9, 2 VĐV Minh Tân và Gia Nghi thi đấu tự tin, vượt qua cặp vận động viên Ấn Độ với tỷ số 2-0, lần lượt 12-9 và 12-6. Kết quả này giúp Teqball mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.



Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý khi Teqball lần đầu được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức tại một kỳ ASIAD. Việc Minh Tân và Gia Nghi giành Huy chương đồng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên giúp Việt Nam sớm có thành tích tại Đại hội, đồng thời tạo thêm sự chú ý đối với môn thể thao còn khá mới tại châu Á.



Teqball sẽ tiếp tục mang đến cơ hội giành huy chương cho Việt Nam trong ngày 20/9 khi nội dung đôi nam, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa tranh Huy chương đồng với cặp vận động viên Iraq.



Bắn súng cũng được kỳ vọng là một trong những môn có thể mang về huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 20/9. 3 xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My đang tranh tài ở nội dung đồng đội nữ 10m súng trường hơi, với sự góp mặt của 17 đoàn. Đây là nội dung Việt Nam từng đứng thứ 7 tại ASIAD 19.

Các đối thủ mạnh của Việt Nam tại Đại hội năm nay gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ và Hàn Quốc. Sau vòng loại, 8 xạ thủ có thành tích tốt nhất giành quyền vào chung kết cá nhân.



Ở môn Wushu, võ sỹ Nguyễn Văn Sỹ tranh tài ở nội dung trường quyền nam và đạt 9,603 điểm, không đủ để giành huy chương.



Trong khi đó, tại môn MMA, Lò Thị Phung có chiến thắng 3-0 trước võ sỹ Kazakhstan để giành quyền vào tứ kết. Đây là kết quả tích cực của võ sỹ Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên.



Ở môn bơi, Võ Thị Mỹ Tiên về đích thứ tư ở lượt bơi đầu tiên vòng loại nội dung 200m bơi bướm nữ với thành tích 2 phút 13 giây 33. Thành tích này giúp kình ngư Việt Nam giành quyền vào chung kết, dự kiến diễn ra lúc 15h00 ngày 20/9 (theo giờ Việt Nam).



Ở môn xe đạp, cuarơ Phạm Lê Xuân Lộc cũng bước vào tranh tài ở nội dung tính giờ cá nhân nam và cán đích ở vị trí thứ 5.



Như vậy, ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có huy chương mở màn nhờ Teqball, trong khi nhiều VĐV tiếp tục tranh tài ở các nội dung vòng loại và chung kết./.

ASIAD 20 lan tỏa thông điệp kết nối và hòa hợp giữa các nền văn hóa châu Á Lễ khai mạc ASIAD 20 tại thành phố Nagoya truyền tải thông điệp kết nối, hòa hợp giữa các nền văn hóa châu Á, mở đầu 16 ngày tranh tài của các vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

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