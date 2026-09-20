ASIAD 2026: Karate mang về huy chương cho Thể thao Việt Nam

Sau tấm huy chương đầu tiên do môn Teqball mang về, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm Huy chương đồng tại ASIAD 2026 khi nữ võ sỹ Bùi Ngọc Nhi giành huy chương ở nội dung Kata biểu diễn cá nhân nữ môn Karate.



Trong trận tranh Huy chương đồng diễn ra sáng 20/9 tại Nhà thi đấu Toyohashi, Ngọc Nhi thi đấu bản lĩnh, vượt qua võ sỹ Leong Wai Yee Shannon của Singapore với tỷ số 4-1. Kết quả này giúp nữ võ sỹ Việt Nam giành tấm Huy chương đồng thứ hai cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, đồng thời mang về huy chương đầu tiên cho Karate Việt Nam tại đại hội năm nay.



Hành trình của Ngọc Nhi đến với tấm huy chương cũng khá đặc biệt. Ở trận đấu đầu tiên của nội dung Kata cá nhân nữ, nữ võ sỹ Việt Nam để thua 0-5 trước Ono Maho của chủ nhà Nhật Bản. Sau đó, Ngọc Nhi bước vào nhánh thua và lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ của Hàn Quốc và Singapore để giành quyền tranh Huy chương đồng.



Trước khi Ngọc Nhi bước lên bục nhận huy chương, đoàn Thể thao Việt Nam đã có tấm Huy chương đồng đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026.



Ở nội dung đôi nam nữ môn Teqball, bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đánh bại cặp VĐV Ấn Độ với tỷ số 2-0, lần lượt 12-9 và 12-6, trong trận tranh Huy chương đồng sáng 20/9.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 2026 và cũng là Huy chương đồng lịch sử của Teqball Việt Nam ở lần đầu môn thể thao này được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức tại một kỳ ASIAD.



Teqball là môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn, sử dụng chiếc bàn cong đặc trưng. Người chơi phải kiểm soát bóng bằng nhiều bộ phận trên cơ thể, đồng thời phối hợp kỹ thuật, phản xạ và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp.



Sau thành công của Minh Tân và Gia Nghi, Teqball tiếp tục đem đến một cơ hội tranh huy chương khác cho Việt Nam trong sáng 20/9 khi Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa thi đấu trận tranh Huy chương đồng nội dung đôi nam với cặp VĐV Iraq.



Như vậy, chỉ trong buổi sáng ngày thi đấu chính thức đầu tiên, Thể thao Việt Nam đã giành được 2 Huy chương đồng, đều đến từ những môn thể thao có dấu ấn đáng chú ý tại ASIAD 2026.

Teqball lần đầu xuất hiện trong chương trình tranh huy chương chính thức của ASIAD, trong khi karate tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các môn võ thuật có khả năng cạnh tranh thành tích cho Việt Nam./.

ASIAD 2026: Chiến thắng trước Philippines đưa U23 Việt Nam tiến gần tứ kết Với 4 điểm sau hai trận, U23 Việt Nam đã tạo được bước tiến quan trọng trên hành trình tại ASIAD 2026, đồng thời có thêm sự tự tin trước trận đấu quyết định với Uzbekistan.

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