Việt Nam quyết đấu Thái Lan tranh vé tứ kết ASIAD 2026

Chiều 20/9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cho trận quyết đấu Thái Lan ở lượt cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Buổi tập diễn ra trong không khí tích cực, tinh thần các cầu thủ ổn định và thể trạng nhìn chung đảm bảo để bước vào trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết.

Trước cuộc đối đầu với Thái Lan, hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đã nhanh chóng gác lại kết quả trận đấu với Nhật Bản, tập trung chuẩn bị và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.

“Sau trận đấu với Nhật Bản, toàn đội cũng rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để thi đấu và hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó,” Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đang tập trung thực hiện các yêu cầu của ban huấn luyện, đồng thời duy trì sự đoàn kết và động viên nhau hướng tới trận đấu quan trọng phía trước. “Toàn đội đang cố gắng tập trung làm theo những bài mà ban huấn luyện đề ra, đồng thời đoàn kết, động viên nhau để thi đấu một trận thật quyết tâm, hướng tới mục tiêu vào vòng trong.”

Đánh giá về đội tuyển nữ Thái Lan, Hoàng Thị Loan nhận định đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt và kỹ thuật. Đây cũng là những yếu tố mà đội tuyển nữ Việt Nam cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu.

Hoàng Thị Loan trong buổi tập chiều 20/9 của đội tuyển nữ Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Hoàng Thị Loan cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam ở Osaka cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam; mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cổ động viên. “Hy vọng các cổ động viên sẽ luôn đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho ĐT nữ Việt Nam. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo,” Hoàng Thị Loan nhắn gửi.

Cục diện nhóm cạnh tranh vị trí thứ ba

Theo lịch thi đấu, trận quyết đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan sẽ diễn ra lúc 17g30 ngày 21/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka.

Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ ba bảng E với hiệu số -9, bằng với Thái Lan nhưng xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Kết quả này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ có thể nuôi hy vọng đi tiếp thông qua con đường rơi vào nhóm 2/3 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ở nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tạm đứng thứ 2 sau đội tuyển Uzbekistan (2 điểm, hiệu số 0) và đứng trên Myanmar (0 điểm, hiệu số -13).

Với cục diện hiện tại ở các bảng đấu, một trong hai tấm vé dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt gần như chắc chắn sẽ thuộc về bảng G, nơi Uzbekistan và Hong Kong đang có nhiều lợi thế.

Đội tuyển Uzbekistan chiếm ưu thế với 2 điểm và họ sẽ quyết đấu Hong Kong (0 điểm, hiệu số -6) ở lượt cuối. Một kết quả hòa cũng đủ giúp đội bóng này đi tiếp.

Tuy nhiên nếu Hong Kong thắng Uzbekistan, đội bóng này sẽ có 3 điểm và giành ưu thế lớn nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội so với các bảng còn lại.

Như vậy, đối thủ cạnh tranh chính của đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng F, nơi Myanmar và Bangladesh sẽ đá trận cầu "sinh tử" để tranh vị trí thứ ba bảng đấu. Myanmar và Bangladesh cũng chưa có điểm nào và hiệu số kém xa Việt Nam (-13 và -16).

Bảng xếp hạng nhóm các đội đứng thứ ba.

Trong trường hợp Myanmar thắng với cách biệt 4 bàn trở xuống hoặc Bangladesh thắng với cách biệt 7 bàn trở xuống, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E bằng bất kỳ tỷ số nào là sẽ tiến vào Tứ kết.

Nếu trận đấu giữa Myanmar và Bangladesh khép lại với kết quả hòa, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ cần hòa Thái Lan là sẽ giành quyền đi tiếp.

Đáng chú ý, trận đấu giữa Myanmar và Bangladesh sẽ diễn ra trước trận Việt Nam-Thái Lan. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi kết quả trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần phải tự quyết định số phận của mình./.

Kịch bản nào đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026? Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần phải giành chiến thắng trong trận quyết đấu với đội tuyển nữ Thái Lan mới có suất vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.