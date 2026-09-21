ASIAD 2026: Bơi Việt Nam và dấu mốc đáng nhớ ở nội dung tiếp sức

Không giành huy chương, nhưng đội tuyển Bơi Việt Nam vẫn tạo dấu ấn đáng nhớ tại ASIAD 2026 khi lần đầu tiên lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất nội dung 4x200m tự do nam.

Bộ tứ Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc về đích thứ tư trong chung kết với thành tích 7 phút 18 giây 09, chỉ xếp sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thành tích này đánh dấu bước tiến rõ rệt của Bơi Việt Nam ở nội dung tiếp sức tại đấu trường châu lục.

Trước ASIAD 2026, đội 4x200m tự do nam Việt Nam mới hai lần vào chung kết, đều về thứ 6: đạt 7 phút 32 giây 02 tại ASIAD 2018 và 7 phút 24 giây 92 tại ASIAD 2022 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023.

Tại ASIAD năm nay, các "kình ngư" Việt Nam gây ấn tượng ngay từ vòng loại khi hoàn thành phần thi với thời gian 7 phút 21 giây 62, đứng thứ tư và giành quyền vào chung kết.

Đến cuộc đua tranh huy chương chiều 21/9, đội tiếp tục cải thiện thành tích, rút thêm hơn 3 giây để cán đích sau 7 phút 18 giây 09. Khoảng cách 11,33 giây với đội giành huy chương Đồng Hàn Quốc cho thấy Việt Nam vẫn còn cách nhóm dẫn đầu châu lục một khoảng đáng kể.

Tuy nhiên, vị trí thứ tư là kết quả cao nhất của Bơi Việt Nam tại ASIAD ở nội dung này, đồng thời cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận của một tập thể đã duy trì thành tích ổn định ở khu vực Đông Nam Á.

Ở ba kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam đều giành huy chương Vàng 4x200m tự do nam. Tại SEA Games 33 năm 2025, chính bộ tứ Hưng Nguyên, Viết Tường, Huy Hoàng và Nguyễn Quốc đã mang về tấm huy chương Vàng với thành tích 7 phút 18 giây 67.

Việc tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu tại ASIAD cho thấy các vận động viên Việt Nam đang từng bước chuyển hóa ưu thế ở khu vực thành thành tích tại đấu trường châu lục.

Cũng trong ngày 21/9, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên góp mặt ở chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ và cán đích thứ 9 với thành tích 2 phút 17 giây 50.

Ở môn Thể dục dụng cụ, Việt Nam cũng có 3 vận động viên giành quyền vào chung kết các nội dung đơn môn, gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện ở Ngựa vòng, Nguyễn Văn Khánh Phong ở Vòng treo và Trịnh Hải Khang ở Nhảy chống.

Trong khi đó, Karate tiếp tục mang về huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ở trận tranh huy chương Đồng Kumite nữ hạng dưới 68kg, vận động viên Nguyễn Thị Diệu Ly hòa võ sỹ chủ nhà Nhật Bản Tsubasa Kama với tỷ số 4-4.

Do là người ghi điểm trước, Diệu Ly được xử thắng theo luật Senshu, qua đó giành huy chương Đồng. Đây là tấm huy chương thứ ba của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, sau huy chương Đồng của Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở nội dung Teqball đôi nam nữ, cùng huy chương Đồng của Bùi Ngọc Nhi ở nội dung Kata cá nhân nữ./.

ASIAD 2026: Việt Nam kỳ vọng dấu ấn từ bơi, bắn súng và wushu Bước vào ngày thi đấu thứ hai tại ASIAD 2026, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở nhiều bộ môn, trong đó bơi, bắn súng và wushu là những môn được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn.