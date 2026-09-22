Hàng chục hộ dân ở Hưng Yên "khát nước" sinh hoạt trong nhiều tháng

Liên tiếp bốn tháng qua, gia đình ông Lưu Quang Vinh (ở thôn Thái Sa, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên ) có hai khẩu ghi nhận chỉ sử dụng một khối nước sạch sinh hoạt do nhà máy nước thuộc Công ty cổ phần Bitexco Nam Long cung cấp. Còn gia đình ông Lưu Văn Hiếu (hàng xóm của nhà ông Vinh) cũng có hai khẩu, cũng trong thời gian này ghi nhận không có hóa đơn tiền nước, không sử dụng nước do nhà máy cung cấp. Nhưng cả ông Vinh và ông Hiếu cùng cho rằng "có nước đâu mà sử dụng."

Theo chân đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thư Vũ về thôn Thái Sa để nắm tình hình cụ thể sự việc trên, khi vào nhà ông Lưu Quang Vinh (thôn Thái Sa), chúng tôi thấy cảnh những xô, chậu đựng đầy nước để ở trước cửa bếp. Ông Vinh giải thích, mấy ngày nay thời tiết có mưa, hai vợ chồng ông tranh thủ hứng nước tích trữ để dùng dần, do từ tháng 5 đến nay, "không có" nước từ nhà máy cung cấp.

Như để minh chứng cho điều này, ông Vinh đưa tờ hóa đơn tiền nước cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thư Vũ xem, trong đó thể hiện rõ nước tiêu thụ tháng 5 của gia đình ông chỉ có một khối, còn ba tháng 6, 7, 8 vừa qua không có hóa đơn, không có nước tiêu thụ.

Ông Vinh cho biết, những năm gần đây cứ gần dịp tết là "mất nước liên tục," không có nước dùng. Riêng năm 2026, từ tháng 5 đến nay, nhà ông nói riêng và cả khu vực cuối thôn Thái Sa nói chung không có nước máy để dùng. Gia đình ông chỉ được nhà máy nước cung cấp cho một khối nước để dùng. Ông mong các cấp có thẩm quyền khẩn cấp vào cuộc có biện pháp giúp người dân nơi đây, không để tình trạng mất nước kéo dài như hiện nay.

Còn ông Lưu Văn Hiếu (hàng xóm của ông Vinh) cho biết, từ tháng 5 đến nay, hàng ngày gia đình ông phải dùng nước giếng khoan cho sinh hoạt do không có nước sạch từ nhà máy nước cung cấp. Gia đình ông có hai khẩu, trung bình mỗi tháng sử dụng khoảng 70.000 đồng tiền nước nhưng 4 tháng qua, gia đình ông không nhận được hóa đơn tiền nước, không thấy ai thông báo thu tiền nước.

Để ứng phó với tình cảnh thiếu nước máy sinh hoạt nhiều tháng qua, những hộ dân thôn Thái Sa phải tận dụng tất cả các nguồn nước từ nước sông, nước mưa, nước giếng khoan đến mua nước đóng bình để sinh hoạt hằng ngày. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Đây chỉ là hai trong số hàng chục hộ dân của thôn Thái Sa đang phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng do nhà máy nước của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long cung cấp. Để đối phó với tình cảnh này, những hộ dân nơi đây phải tận dụng tất cả các nguồn nước từ nước sông, nước mưa, nước giếng khoan đến mua nước đóng bình để sinh hoạt hằng ngày. Hàng chục hộ dân thôn Thái Sa bức xúc đã làm đơn đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thư Vũ vào cuộc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân nơi đây.

Bí thư Chi bộ thôn Thái Sa Trần Xuân Ngân chia sẻ, từ tháng 5 đến nay, khoảng 50-60 hộ dân ở cuối nguồn thuộc thôn Thái Sa đang phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhà máy nước chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của bà con nơi đây. Có những hộ gia đình cả tháng không được cung cấp một khối nước dùng, khiến cuộc sống hàng ngày của người dân rất vất vả.

Thôn cũng đã có ý kiến về vấn đề này với những đơn vị, cơ quan thẩm quyền liên quan để đảm bảo nguồn nước cho bà con dùng thời gian vừa qua, tuy nhiên đến nay, vẫn chưa đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hằng ngày. Qua đây, mong cơ quan, ban ngành liên quan, nhất là Công ty cổ phần Bitexco Nam Long cần có biện pháp khắc phục, kịp thời đáp ứng nguồn nước đảm bảo cho nhân dân.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Vũ Phạm Duy Long cho hay, ngay sau khi tiếp nhận ý kiến đề nghị của người dân thôn Thái Sa, từ đầu tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Thư Vũ đã tổ chức xuống kiểm tra, khảo sát và thấy đúng thực tế như phản ánh của người dân.

Ủy ban Nhân dân xã Thư Vũ đã mời Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long làm việc. Khi làm việc, công ty này thông tin, nguyên nhân do ống dẫn nước về khu dân cư này có tiết diện bé và công suất máy ngay từ đầu đã không thiết kế cho khu vực cuối nguồn thôn Thái Sa nên những lúc cao điểm áp lực nước không đạt đến khu vực xa.

Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu công ty khắc phục ngay việc thiếu nước phục vụ nhân dân thôn Thái Sa. Đến nay công ty đã khắc phục được một phần. Công ty cũng đã cam kết thay thế đường ống dẫn nước to hơn và nâng công suất máy đẩy nước.

Về lâu dài, công ty đang đề xuất xin dự án xây dựng nhà máy nước ở khu vực Vũ Vân cũ, cách thôn Thái Sa chỉ khoảng 2km, với quy mô đáp ứng toàn khu vực.

Xã Thư Vũ dự kiến ngay sau khi có công bố quy hoạch của tỉnh, xã sẽ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch nguồn nước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt lâu dài, đầy đủ cho người dân trong khu vực nói chung, đặc biệt là khu vực cuối nguồn như thôn Thái Sa./.

Quảng Trị: Nguồn nước sinh hoạt dần ổn định sau sự cố tuyến ống truyền dẫn Từ tối ngày 31/5 và 1/6, nhiều hộ dân tại phường Ba Đồn, Bắc Gianh cùng các xã Quảng Trạch và Tân Gianh (Quảng Trị) đã liên tục phản ánh tình trạng nước máy sinh hoạt xuất hiện màu vàng đục, nâu đen bất thường.