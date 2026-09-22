TP Hồ Chí Minh chi 108 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ cán bộ y tế luân chuyển có thời hạn

Ngày 22/9, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua một số Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực giáo dục-đào tạo; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho một số nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường nội trú; hỗ trợ người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Theo Nghị quyết được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua, Thành phố dự chi khoảng 108 tỷ/năm để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Nghị quyết, các bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu về hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành và được Sở Y tế cử thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn theo quy định của pháp luật sẽ được chi hỗ trợ từ 8-20 triệu đồng/người/tháng tùy theo học hàm, vị trí, chức trách và nhiệm vụ công việc.

Đối với trường hợp được cử thực hiện chế độ luân phiên đến xã đảo Thạnh An thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,2 lần; đặc khu Côn Đảo thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức hỗ trợ tương ứng.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá, chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu, giảm chuyển tuyến, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ngay tại địa phương và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả Bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng là người thường trú hoặc người tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, có tham gia bảo hiểm y tế, mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 đang điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) hoặc lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) thuộc 3 nhóm đối tượng yếu thế gồm: trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi; hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng và người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên sống đơn thân/neo đơn, độc thân, hoặc sống với người thân, được xác định mức thu nhập dưới tiêu chí thu nhập trong tiêu chí xác định hộ nghèo đa chiều của Thành phố quy định.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường An Đông. thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự chi hơn 10 tỷ đồng/năm để thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người đã thực hiện hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên và có tham gia hiến máu từ 2 lần/năm tại thời điểm xét hỗ trợ, chưa có thẻ bảo hiểm y tế và là người sẽ tiếp tục duy trì hiến máu từ 02 lần/năm trở lên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/học sinh cho các học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (tăng thêm 500.000 đồng so với mức hỗ trợ đang áp dụng); hỗ trợ 2 triệu đồng/học sinh đối với học sinh đang học tập và sinh hoạt nội trú tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa-Vũng Tàu./.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% học phí đào tạo bác sỹ nội trú Bác sỹ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sỹ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập, được lựa chọn căn cứ vào chỉ tiêu của ngành Y tế Thành phố được hỗ trợ 100% học phí thực tế.