Mang “Vầng trăng yêu thương” đến với các bệnh nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các hoạt động vui Tết Trung Thu-Tết đoàn viên thu hút các gia đình, phụ huynh, các em thiếu nhi, học sinh vui đón hội trăng rằm, nhiều chương trình “Trung Thu yêu thương” dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi, học sinh nghèo cũng được tổ chức mang đến thật nhiều nụ cười cho các em nhỏ.

Chuỗi hoạt động Trung Thu “Vầng trăng yêu thương” tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 được triển khai xuyên suốt tháng 9/2026, mang đến niềm vui, những món quà và sự sẻ chia cho hàng nghìn bệnh nhi nội trú, ngoại trú; đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ, với trẻ em Trung Thu là mùa của những chiếc lồng đèn, món quà và những khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè, gia đình. Tuy nhiên, đối với những em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, mùa trăng đôi khi lại gắn liền với những ngày nằm viện, những đợt điều trị và nỗi lo của gia đình.

Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm triển khai chuỗi hoạt động mong muốn mang không khí Trung Thu đến gần hơn với các bệnh nhi, như một món quà tinh thần gửi đến các bé và gia đình đang đồng hành cùng con trong hành trình điều trị.

Chuỗi hoạt động “Vầng trăng yêu thương” dành tặng hơn 5.000 phần quà (gồm lồng đèn, đồ chơi, bánh Trung Thu, sữa) cho bệnh nhi nội trú và ngoại trú; cùng hơn 3.000 phần lì xì tiền mặt được trao tặng đến các em. Mỗi phong bao lì xì không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên, lời chúc các em luôn mạnh mẽ, mau khỏe và sớm trở về nhà.

Chương trình cũng hỗ trợ trên 1 tỷ đồng chi phí điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.Nhân dịp Tết Trung Thu, Phòng Công tác xã hội phối hợp Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình “Trung Thu yêu thương” dành cho bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim trẻ em, Khoa Ngoại thần kinh và các em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được Bệnh viện Chợ Rẫy đỡ đầu.

Hơn cả một ngày hội, chương trình còn là dịp để bệnh viện gửi đến các em lời chúc về sức khỏe và niềm vui. Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Chương trình Trung Thu yêu thương dành cho các cháu thiếu nhi là một hoạt động ý nghĩa được bệnh viện duy trì tổ chức hằng năm, với mong muốn mang lại niềm vui, không khí rộn rã cho các cháu; đồng thời chúc các cháu mau chóng phục hồi sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi và đạt nhiều thành tích cao. Đây cũng là mong mỏi của bệnh viện và tất cả mọi người; hi vọng các cháu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn có ý chí vươn lên, tự tin khẳng định bản thân và trở thành những công dân tốt.”

Bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2 trao quà cho bệnh nhi nội trú. (Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 2)

Với các bệnh nhi đang được điều trị, niềm vui mùa Trung Thu còn được nhân lên nhiều lần, không chỉ được tặng quà, nhận những lời động viên yêu thương, mà các em còn được tạo điều kiện để tham gia các chương trình Trung Thu để phát huy khả năng và biến ước mơ của mình dần trở thành hiện thực.

Em H.H.H (14 tuổi, tỉnh Cà Mau) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy rất háo hức, phấn khởi khi được trở thành một phần của màn biểu diễn ảo thuật. Sau màn trình diễn, em H chia sẻ: “Được tham gia cùng nhà ảo thuật trên sân khấu con cảm thấy rất vui và không sợ gì hết”.

Từ ngày 19 - 24/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chuỗi hoạt động Trung Thu dành cho người bệnh đang điều trị nội trú, thân nhân và nhân viên y tế với chủ đề “Cùng vững bước-Trăng rước yêu thương”. Lấy cảm hứng từ những nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung Thu, chương trình mang đến nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi và trải nghiệm dân gian với các vật liệu thân thiện môi trường.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định mong muốn tạo nên một không gian Trung Thu gần gũi, để người bệnh và thân nhân dù đang ở bệnh viện vẫn có thể đón một mùa trăng ấm áp, vui tươi. Chương trình trao tặng bánh Trung Thu đến người bệnh đang điều trị nội trú, mỗi phần gồm 2 bánh; đồng thời trao 1.200 phần cháo chay, trong đó 1.000 phần dành tặng người bệnh và người thân, 200 phần dành tặng nhân viên y tế.

Tại xã đảo Thạnh An (khu vực Cần Giờ), hàng trăm học sinh các cấp học trên đảo đã tham dự chương trình “Trung Thu yêu thương” năm 2026 do Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Thạnh An phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, Bệnh viện Ung bướu, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào cuối tuần qua.

“Trung Thu yêu thương” mang đến cho trẻ em xã đảo một ngày hội rộn rã tiếng cười, niềm vui với âm nhạc, múa hát, trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, cùng thưởng thức những món ẩm thực đường phố. Chương trình dành tặng 40 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt, 200 phần quà Trung Thu cho các em nhỏ, cùng 15 phần quà an sinh tặng các hộ nghèo, cận nghèo của xã đảo Thạnh An. Hoạt động góp phần tiếp thêm niềm vui, động lực và sự tự tin để người dân, học sinh xã đảo tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và ổn định đời sống, sản xuất./.

Hàng nghìn bệnh nhi với những phần quà ở Hội chợ Trung thu yêu thương Ngày 19/9, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức Hội chợ "Trung thu yêu thương 2026" có 36 quầy hàng, gồm 15 hạng mục quà tặng, dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi.