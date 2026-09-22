Gia Lai: Khởi công nhà máy tái chế phế thải xây dựng công suất 480 tấn một ngày

Ngày 22/9, tại phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức khởi công Dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ-Quy Nhơn.

Dự án được kỳ vọng góp phần thay đổi phương thức xử lý phế thải xây dựng, từ thu gom, đổ bỏ sang phân loại, xử lý và tái chế, qua đó giảm áp lực môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng, cùng với quá trình đô thị hóa, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng, lượng chất thải xây dựng phát sinh ngày càng lớn.

Việc thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định là yêu cầu cần thiết nhằm khắc phục nguy cơ ô nhiễm, bảo vệ cảnh quan và đời sống người dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu được phân loại, thu gom và xử lý bằng công nghệ phù hợp, phế thải xây dựng có thể trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm mới.

Việc tận dụng nguồn tài nguyên từ phế thải xây dựng góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị gia tăng của ngành xây dựng.

Gia Lai xác định chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải gắn với bảo vệ môi trường là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển. Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải, đồng thời tạo điều kiện về mặt bằng và hạ tầng để triển khai các dự án.

Dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ-Quy Nhơn là một bước cụ thể hóa định hướng này.

Theo đó, nhà máy được xây dựng tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, trên diện tích hơn 70.400 m², tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, công suất thiết kế 480 tấn/ngày.

Nhà máy sẽ tiếp nhận, phân loại và xử lý chất thải không nguy hại; tái chế phế thải xây dựng thành cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp và các loại vật liệu xây dựng; đồng thời thu hồi, tái chế kim loại, nhựa, giấy và các vật liệu có khả năng thu hồi.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu thu gom, tái chế và xử lý chất thải xây dựng cho khu vực Quy Nhơn và các địa bàn lân cận; hạn chế tình trạng đổ thải không đúng quy định, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá, ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở việc giải quyết bài toán chất thải xây dựng trước mắt mà còn góp phần thay đổi phương thức quản lý và sử dụng chất thải theo hướng coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể thu hồi, tái chế, giảm phát thải và tạo ra sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đáng chú ý, dự án được triển khai trong thời gian chưa đầy 3 tháng kể từ khi nhà đầu tư đề xuất ý tưởng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian tới, Gia Lai tiếp tục nghiên cứu, kêu gọi thêm các dự án xử lý chất thải tại những khu vực có nhu cầu lớn, hướng tới hình thành hệ thống xử lý chất thải phù hợp với quy mô phát triển đô thị của tỉnh.

Cụ thể, tỉnh đang định hướng triển khai thêm các cơ sở xử lý tại những khu vực khác như ở xã Gào (khu vực Gia Lai Tây) nhằm từng bước giải quyết đồng bộ các loại chất thải phát sinh.

Đây được xem là một trong những giải pháp phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý Chủ đầu tư phải chú trọng hiệu quả vận hành lâu dài, lựa chọn công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi, tái chế vật liệu; kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải.

Các sản phẩm tái chế phải được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan trước khi đưa vào sử dụng.

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hiện nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế được phê duyệt, kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình triển khai, không để ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và đời sống người dân.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai Nguyễn Thị Sen cho biết: nhà máy dự kiến hoàn thành nghiệm thu và đưa vào vận hành từ tháng 2/2027.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần giảm lượng chất thải phải chôn lấp, hạn chế khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên, đồng thời tạo thêm nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Sen cam kết, toàn bộ quá trình tiếp nhận, lưu giữ, phân loại, vận chuyển nội bộ và xử lý chất thải sẽ được kiểm soát; các yếu tố có nguy cơ tác động đến môi trường như bụi, tiếng ồn, nước thải được chú trọng kiểm soát.

Chủ đầu tư xác định nguyên tắc: nhà máy xử lý chất thải phải góp phần giải quyết vấn đề môi trường, không tạo ra vấn đề môi trường mới. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu ưu tiên thu hồi, tái chế tối đa các thành phần có ích; nâng cao chất lượng sản phẩm tái chế và từng bước hình thành chuỗi liên kết từ nguồn phát sinh chất thải đến sản xuất, tiêu thụ vật liệu tái chế.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai Nguyễn Thị Sen, hiệu quả của nhà máy không chỉ được đánh giá bằng tổng vốn đầu tư hay công suất thiết kế mà còn ở mức độ an toàn, chất lượng vận hành, tuân thủ pháp luật và những giá trị thực tế mang lại cho môi trường, cộng đồng và địa phương.

Dự án còn được định hướng tiếp nhận và xử lý một phần chất thải rắn sinh hoạt thông thường lẫn trong quá trình thu gom, góp phần chia sẻ áp lực xử lý chất thải với địa phương mà không phát sinh chi phí ngân sách Nhà nước.

Việc khởi công Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng Long Mỹ-Quy Nhơn vì vậy không chỉ mở thêm hướng xử lý một nguồn chất thải đang gia tăng cùng quá trình đô thị hóa, mà còn đặt nền móng cho việc chuyển từ tư duy “xử lý chất thải” sang “tái tạo tài nguyên,” phù hợp với định hướng phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn của tỉnh Gia Lai./.

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