Khai quật, quy tập 10 hài cốt liệt sỹ tại Điện Biên Phủ

Ngày 21/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, quy tập 10 hài cốt liệt sỹ tại phường Điện Biên Phủ.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về 9 phần mộ liệt sỹ tại khu vực Nghĩa trang Nhân dân Him Lam và 1 phần mộ tại khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân chứng thu thập, xác minh, kiểm chứng thông tin.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức khai quật, quy tập theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn.

Quá trình khai quật, cất bốc hài cốt và thu thập mẫu phục vụ giám định ADN được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, đúng quy trình chuyên môn, tạo cơ sở cho việc xác định danh tính các liệt sỹ trong thời gian tới. Sau khi quy tập, các hài cốt được quàn tại Nhà quàn Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao; bổ sung hồ sơ, sơ đồ mộ chí và thực hiện các nghi lễ tâm linh trước khi tổ chức truy điệu, an táng.

Trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Trung tá Đào Xuân Trường, Trợ lý Ban Chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân và tìm kiếm dẫn chứng, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm được hài cốt liệt sỹ và tổ chức đưa về nghĩa trang. Đơn vị đang xác minh 20 thông tin về phần mộ liệt sỹ do nhân dân cung cấp và sẽ tiến hành quy tập về nghĩa trang theo kế hoạch đề ra.

Đến ngày 27/8, toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật 4.607/4.607 phần mộ; trong đó 4.341 mẫu đủ điều kiện lấy mẫu ADN. Tổng số mẫu hài cốt liệt sỹ đã bàn giao Viện Pháp y Quân đội là 4.341 mẫu. Việc hoàn thành công tác lấy mẫu sớm hơn kế hoạch là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong suốt thời gian qua.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và người dân./.

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm “5 đúng” trong vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 32 nghĩa trang liệt sỹ với 11.174 mộ liệt sỹ. Trong đó có 25 nghĩa trang với các mộ liệt sỹ thiếu thông tin thuộc diện phải tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.