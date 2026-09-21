Xã hội

Hà Nội: Kịp thời cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở kết hợp xưởng may

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà số 24 Trần Vỹ, Hà Nội được sử dụng kết hợp làm xưởng may và cửa hàng quần áo, bên trong có nhiều vải và vật liệu dễ cháy.

Trung Nguyên

Khoảng 9 giờ ngày 21/9 đã xảy ra một vụ cháy tại tầng 2 ngôi nhà số 24 Trần Vỹ, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra cháy, có 5 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà được sử dụng kết hợp làm xưởng may và cửa hàng quần áo, bên trong có nhiều vải và vật liệu dễ cháy.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân khu vực xung quanh đã tham gia chữa cháy ban đầu và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng có mặt, triển khai chữa cháy, cứu người mắc kẹt và nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy.

Cả 5 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn và chuyển đến cơ sở y tế. Các nạn nhân bị ngạt khói nhẹ, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy nhà #Mắc kẹt #Nhà xưởng #Hà Nội TP. Hà Nội
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