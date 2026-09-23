Xã hội

Lâm Đồng: Làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng 22/9 tại một căn nhà gỗ khoảng 50m2 tại xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) khiến chị V.T.S. cùng 2 con nhỏ thiệt mạng.

Nguyễn Dũng

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong vào rạng sáng 22/9.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng 22/9 tại một căn nhà gỗ khoảng 50m2 (dạng nhà tạm ở chòi rẫy của người dân) trong khu vực Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2.

Do căn nhà làm hoàn toàn bằng gỗ nên nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi và khiến 3 mẹ con chị V.T.S. (32 tuổi, ngụ xã Đam Rông 2) cùng 2 con nhỏ là cháu V. (2 tuổi) và cháu Q. (sinh năm 2026) thiệt mạng.

Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn thuộc vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, đường đi lại khó khăn và không có sóng điện thoại.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Đam Rông 2 đã tiếp cận hiện trường, triển khai công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Đam Rông 2, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn thương tâm trên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy nhà #Điều tra nguyên nhân #Hỏa hoạn Lâm Đồng
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