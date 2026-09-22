Kêu gọi bị can đầu thú trong vụ án tại Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra thông báo về việc kêu gọi đầu thú đối với bị can Phạm Thanh Hải trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7, Cục Điện ảnh Hà Nội.

Ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 87/KLĐTCSKT(P3) và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố bị can Phạm Thanh Hải về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999 nay là Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) thông tin việc kết thúc điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Phạm Thanh Hải, để bị can đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu bị can Phạm Thanh Hải tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Phạm Thanh Hải, Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/10/1977 tại Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: Kế toán viên Cục Điện ảnh; Số CMND/CCCD: 011856784 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày: 09/9/1998

Hộ chiếu: S1069775 cấp ngày 15/10/2010.

Nơi cư trú: Khối phố 7 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; nay địa chỉ mới là: Tổ dân phố 23, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở trước khi trốn: số 101 đường Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: Bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa xác định nơi ở.

Bị can bỏ trốn và đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số số 02/C46-P10 ngày 03/06/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện chưa bắt được bị can./.

Xét xử vắng mặt đối tượng ở nước ngoài trốn truy nã Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi bị cáo Cái Quang Huy ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

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