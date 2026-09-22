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Kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh.

Xuân Tùng
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: TTXVN phát)
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 22/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (viết tắt là Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975 ngày 1/12/2024.

Căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 56 ngày 13/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 59 ngày 30/6/2026 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội số 02 ngày 27/7/2026 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3).

Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng Hình sự, ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 88 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ" quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 26527 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn Egroup #Shark Thủy #Bộ Công an
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