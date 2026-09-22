Lào Cai: Khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra, ba công dân Trung Quốc gồm DAI HENGLONG (Đới Hằng Long), LI HAO (Lí Hạo) và ZHOU YAN (Châu Diễm) từng là lao động, thương nhân tự do bị mắc kẹt tại Campuchia từ năm 2019 do dịch bệnh và hết hạn thị thực.

Nhằm “tẩy trắng” hồ sơ để danh chính ngôn thuận quay về Trung Quốc, các đối tượng chấp nhận chi trả số tiền lớn từ 1.550 USD đến 5.000 USD cho các đường dây môi giới trên mạng xã hội Telegram, WeChat để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau đó trở về Trung Quốc.

Hành trình trốn chạy được các đối tượng tính toán vô cùng tinh vi qua nhiều chặng nhằm xóa dấu vết. Tại Campuchia, chiều 5/9/2026, Diễm và Hạo đi taxi từ Sihanoukville lên Phnom Penh đón Long, sau đó di chuyển tới khách sạn Ngân Hà (đối diện Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh).

Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bị Bộ đội biên phòng bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 00 giờ ngày 06/9, đối tượng LIU ZHIJUN (Lưu Trí Quân) đón và dẫn ba người đi đường mòn qua biên giới vượt biên vào Việt Nam qua khu vực Tây Ninh, rồi đưa về một khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ lại.

Rạng sáng 7/9, Quân đưa nhóm này lên xe khách Hoàng Đức ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Thông qua sự môi giới của Đặng Thái Sơn, tài xế hãng Green SM, tài xế taxi ghép chuyến Nguyễn Xuân Cường tiếp tục đưa cả nhóm lên Lào Cai với giá 1,9 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 8/9/2026, khi đến phường Lào Cai, Quân đưa Diễm, Hạo và Long vào ẩn náu tại nhà nghỉ Vân Anh. Sau đó, Quân xuất cảnh hợp pháp sang Trung Quốc để làm thủ tục xin cấp thị thực điện tử cho ba đối tượng.

Khi có thị thực, Quân nhập cảnh trở lại Việt Nam đưa Long, Diễm, Hạo lên khu vực đền Mẫu (tổ dân phố 28, phường Lào Cai). Tại đây, Quân hướng dẫn từng người trèo qua hàng rào bảo vệ để vào khu cách ly Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Nhóm này dự định đến phòng cấp thị thực để xin đổi sang thị thực rời nhằm hợp thức hóa dữ liệu nhập cảnh trước đó.

Tuy nhiên, lực lượng đánh án đã nắm được hoạt động của nhóm đối tượng và triển khai phương án bắt giữ. Sau khi Lí Hạo thực hiện trót lọt, vào lúc 14 giờ 20 cùng ngày, khi Đới Hằng Long đang leo rào thì bị Tổ công tác thuộc Đội đánh án Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phục kích, bắt quả tang tại chỗ.

Từ thông tin thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ các đối tượng liên quan. Qua tra cứu dữ liệu, Đới Hằng Long không có thông tin xuất nhập cảnh hợp pháp.

Tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc chuyển tiền qua Alipay, WeChat và ví điện tử. Lưu Trí Quân được xác định là đối tượng chủ mưu, chưa thành khẩn khai báo./.

Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép Ngày 4/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết đơn vị đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.