Đồng Nai tăng tốc triển khai dự án tiêu thoát nước kéo dài hơn 10 năm

Tình trạng ngập úng kéo dài hơn 10 năm tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng, Phú Riềng Đỏ (ĐT.741) và các tuyến đường lân cận, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang từng bước được giải quyết khi dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập được đẩy nhanh tiến độ.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực từng là trung tâm lớn nhất của tỉnh Bình Phước, nay là trung tâm phía Bắc của thành phố Đồng Nai.

Khu vực vòng xoay Hùng Vương và ngã ba Hùng Vương - Tôn Đức Thắng là một trong những điểm ngập nghiêm trọng nhất tại trung tâm phía Bắc thành phố Đồng Nai.

Mỗi khi xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước từ các khu vực xung quanh dồn về nhưng hệ thống tiêu thoát không đáp ứng kịp, gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân, cơ sở kinh doanh và hoạt động đi lại.

Theo phản ánh của người dân, chỉ cần mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút, nước bắt đầu dâng cao. Tại khu vực cống Tầm Vông, tình trạng nghẽn dòng chảy khiến nước tràn lên mặt đường, có thời điểm ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông.

Ông Nguyễn Phúc Ánh, ở khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước cho biết tình trạng ngập tại khu vực này đã kéo dài hơn 10 năm. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy phải gọi cứu hộ.

“Thực tế khu này ngập mười mấy năm rồi. Nước dâng rất cao nên đời sống của nhân dân đi lại rất khó khăn, xe cộ phải cứu hộ. Trước đây, nước còn tràn vào nhà, nhiều hộ dân phải xây nền cao lên. Xe cộ đi qua tạo thành sóng như biển vậy,” ông Ánh chia sẻ.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, điểm ngập này còn tác động trực tiếp đến hoạt động giao thông tại khu vực trung tâm phía Bắc thành phố Đồng Nai.

Đặc biệt, ĐT.741 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên. Khu vực ngã ba Hùng Vương, nơi giao cắt với các tuyến đường quan trọng, có lưu lượng phương tiện lớn, nên mỗi khi ngập sâu thường xảy ra ùn ứ, ách tắc giao thông kéo dài.

Thực tế từng xảy ra những đợt mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm Đồng Xoài trước đây chìm trong nước. Khu vực vòng xoay Hùng Vương và đầu đường Tôn Đức Thắng có thời điểm nước ngập hơn 1 mét, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông ách tắc. Nhiều nhà dân, trường học bị ảnh hưởng; một số cây xanh, tường rào trường học bị đổ, đất đá tràn vào khu vực phòng học.

Những hình ảnh này cho thấy việc xử lý điểm ngập tại vòng xoay Hùng Vương không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với việc duy trì khả năng lưu thông trên các tuyến giao thông quan trọng qua khu vực.

Trước thực trạng trên, tháng 2/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập trên địa bàn phường Bình Phước, với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 11,7 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, dự án tập trung cải tạo, nạo vét hệ thống hố ga, miệng thu nước; xây dựng cống hộp dọc các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Phú Riềng Đỏ và khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Bà Triệu, kết nối với suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông.

Dự án đồng thời bố trí thêm các hố ga thu nước dọc tuyến cống hộp, tổ chức nạo vét cống ngầm trên suối Tầm Vông nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng thu gom, tiêu thoát nước và bảo đảm sự kết nối đồng bộ của hệ thống.

Công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện hệ thống thu gom nước và mặt bằng vỉa hè trên tuyến đường Phú Riềng Đỏ, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Công trình được khởi công từ giữa tháng 5/2026. Hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, ưu tiên những vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng.

Ông Lê Đức Khang, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Tín Phát, nhà thầu thi công, cho biết trong quá trình triển khai, một số vị trí còn vướng mặt bằng nhưng phần lớn người dân đồng thuận, hỗ trợ đơn vị thi công. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, nhất là tại khu vực ngã ba Hùng Vương và đường Tôn Đức Thắng nhằm sớm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước.

“Khởi công từ giữa tháng 5, đến nay công trình hoàn thành khoảng hơn 70% khối lượng và dự kiến hoàn thành cuối tháng 11/2026”, ông Khang thông tin.

Hiện nhà thầu đang thi công các tuyến cống hộp, hoàn thiện cống đường kính 1.600 mm trên đường Phù Đổng, cống đường kính 1.200 mm trên đường Tôn Đức Thắng và hoàn trả mặt bằng, vỉa hè tại những đoạn đã thi công. Trong quá trình thực hiện, người dân đã hỗ trợ đơn vị thi công về mặt bằng, điện, nước, góp phần bảo đảm tiến độ công trình.

Cùng với việc đẩy nhanh thi công, công tác giám sát chất lượng, an toàn công trình được duy trì thường xuyên. Ông Nguyễn Văn Nhơn, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhơn Phúc Bình Phước, đơn vị tư vấn giám sát, cho biết công trình hiện đạt khoảng 70% khối lượng, các hạng mục được triển khai theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

“Đơn vị tư vấn giám sát sẽ bám sát tiến độ thi công và biện pháp thi công. Trong quá trình thi công, chỉ huy trưởng được bố trí trực tiếp tại công trường để kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công”, ông Nhơn cho biết.

Theo ông Nhơn, trong mùa mưa, đơn vị thi công vẫn tổ chức triển khai các hạng mục phù hợp nhằm bảo đảm tiến độ; công tác giám sát được duy trì thường xuyên, đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Dự án trước đây do Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài làm chủ đầu tư, nay được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư công trình nông nghiệp thành phố Đồng Nai thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước Ngô Hồng Khang cho rằng việc đầu tư hệ thống tiêu thoát nước tại khu vực vòng xoay Hùng Vương là cần thiết, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Với vị trí là khu vực trung tâm lớn của tỉnh Bình Phước trước đây và hiện là trung tâm phía Bắc của thành phố Đồng Nai, việc giải quyết điểm ngập tại vòng xoay Hùng Vương có ý nghĩa không chỉ đối với hàng nghìn hộ dân đang sinh sống, kinh doanh trong khu vực mà còn đối với hoạt động giao thông trên các tuyến đường huyết mạch.

Khi hoàn thành, hệ thống tiêu thoát nước được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng thu gom, tiêu thoát nước, từng bước khắc phục điểm ngập kéo dài hơn 10 năm; hạn chế tình trạng phương tiện chết máy, ùn tắc mỗi khi mưa lớn, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân tại trung tâm phía Bắc thành phố Đồng Nai./.

Khẩn trương khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước sau mưa lũ Thực hiện chỉ đạo về chủ động tiêu úng, khắc phục hậu quả mưa lũ, các địa phương ở Thanh Hóa đang khẩn trương rà soát hệ thống tiêu, vận hành cống, trạm bơm và xử lý các điểm ách tắc.

​

​