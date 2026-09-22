Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra động đất có độ lớn từ 2,7 đến 3,6 tại xã Măng Bút

Chiều 22/9, Viện Các Khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin vào lúc 17 giờ 29 phút ngày 22/9, một trận động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) có độ lớn 3,6, tại tọa độ 14,941 độ vĩ Bắc-108,191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 6 phút ngày 22/9, một trận động đất cũng tại khu vực này có độ lớn 3,2, tại tọa độ 14,928 độ vĩ Bắc-108,167 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km. Trận động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi), cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, xã Măng Bút đã liên tiếp ghi nhận 5 trận động đất. Trận đầu tiên xảy ra lúc 0 giờ 37 phút ngày 21/9 có độ lớn 2,8, tọa độ 14,829 độ vĩ Bắc-108,239 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Tiếp đến 4 giờ 20 phút, trận động đất có độ lớn 3,0, tại tọa độ 14,948 độ vĩ Bắc-108.168 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Đến 13 giờ 18 phút cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,7 xảy ra tại tọa độ 14,938 độ vĩ Bắc-108,167 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.

Chỉ hơn 15 phút sau, lúc 13 giờ 33 phút, khu vực này tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 2,9, tại tọa độ 14,936 độ vĩ Bắc-108,176 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.

Trận thứ 5 trong ngày 21/9 được ghi nhận lúc 16 giờ 58 phút, có độ lớn 2,8, tại tọa độ 14,949 độ vĩ Bắc-108,187 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Như vậy, từ rạng sáng 21/9 đến chiều 22/9, khu vực xã Măng Bút đã ghi nhận 7 trận động đất liên tiếp.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ.

Các chuyên gia đánh giá đây là vùng động đất yếu, với cường độ cực đại dự báo không vượt quá 5,5 độ.

Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), đồng thời thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, cập nhật nhằm đánh giá mức độ hoạt động động đất tại khu vực này./.

Quảng Ngãi: Động đất độ lớn 4.0 xảy ra tại xã Măng Bút Trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 41 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 30/8/2026 tức 00 giờ 41 phút ngày 31/8/2026 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.904 độ Vĩ Bắc; 108.153 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.