Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở trên đèo Prenn

Tối 22/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4633/QĐ-Ủy ban Nhân dân công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường đèo Prenn do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, gây sạt lở, đe dọa an toàn giao thông.

Theo quyết định, tình huống khẩn cấp được xác định trong thời gian từ tháng 8/2026 đến ngày 20/9/2026. Mưa lớn kéo dài trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt đã gây sạt trượt đất, đá tại nhiều vị trí trên tuyến đèo Prenn.

Đáng chú ý, khoảng 16 giờ ngày 19/9, tại Km225+250 xảy ra sạt trượt đất, đá từ taluy dương xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến người và phương tiện lưu thông.

Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế thiệt hại; cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ tại khu vực sạt lở; bố trí biển báo rõ ràng, dễ quan sát và nghiêm cấm người không có phận sự vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị phải tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ, thường xuyên quan trắc, theo dõi diễn biến thiên tai, tình trạng dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt; đồng thời tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo duy trì cảnh báo tại Km225+250 và các vị trí sạt lở khác trên đèo Prenn; bố trí nhân sự thường trực theo dõi điểm sạt lở, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sạt lở tại Km225+250; đề xuất phương án xử lý, khắc phục trước mắt, bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt.

Đồng thời, rà soát mức độ cấp bách, nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông và công trình để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xây dựng công trình khẩn cấp.

Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương - Đà Lạt được giao bố trí lực lượng phối hợp với Sở Xây dựng chốt trực 24/24 giờ, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và cảnh giới tại khu vực công trình.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp các đơn vị, địa phương theo dõi diễn biến thiên tai, triển khai các giải pháp ứng phó. Các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động phương án ứng phó và khắc phục hậu quả theo chức năng.

Trước đó, ngày 21/9, phóng viên TTXVN đã thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên, bảo đảm cho các phương tiện đi qua tuyến đèo này an toàn.

Cụ thể, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị gồm Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương cùng các đơn vị liên quan phối hợp xử lý sự cố trên.

Trước mắt, ngay trong ngày 21/9, các đơn vị khẩn trương lên phương án gia cố mái taluy dương, nơi bùn đất vẫn đang tiếp tục trôi xuống lòng đường. Đồng thời, các đơn vị phải tổ chức phân luồng, đặt biển cảnh báo, nhất là vào ban đêm để bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng tổ chức xây dựng dự án để gia cố phần mái taluy dương của những điểm có nguy cơ sạt lở trên toàn bộ tuyến đường qua đèo Prenn, bảo đảm cho hoạt động giao thông ổn định lâu dài./.

Lâm Đồng khẩn trương gia cố các tuyến cửa ngõ đến trung tâm Đà Lạt Nhiều hạng mục xử lý taluy, gia cố điểm xung yếu trên các tuyến đèo Prenn, Mimosa, D’Ran, Tà Nung... đang được đẩy nhanh nhằm giảm nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão năm nay.