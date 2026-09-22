Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà Trung thu tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Nghệ An

Chiều 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Trung Thu các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.

Tại các trung tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, các cháu tại các Trung tâm đang được sống trong môi trường ấm áp, đoàn kết, được yêu thương, chăm sóc, tạo điều kiện học tập, trưởng thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Toàn tỉnh hiện có gần 8.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Các mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ em ngày càng đa dạng, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.

Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ học tập ở nhiều cấp học; một số em đang học đại học và được hưởng học bổng.

Đây là kết quả đáng trân trọng, thể hiện sự nỗ lực, nghị lực vươn lên của các cháu, đồng thời cho thấy sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Đặc biệt, nhiều cháu từng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 2 trung tâm nay đã trưởng thành, có việc làm, có gia đình, ổn định cuộc sống. Đây là những tấm gương, nguồn động viên đối với các cháu đang được chăm sóc tại nơi đây.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em, không để hoàn cảnh khó khăn làm mất đi cơ hội được học tập, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển; đồng thời tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng sự tận tâm, yêu thương của đội ngũ cán bộ, nhân viên hai trung tâm, nhiều cháu sẽ trưởng thành, có nghề nghiệp, cuộc sống tốt đẹp và trở thành những người có ích cho xã hội.

Khi trưởng thành, các cháu tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, quay trở lại hỗ trợ, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó truyền tiếp những giá trị tốt đẹp đã nhận được từ Trung tâm và cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định thời gian tới tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành cụ thể hóa nhiệm vụ bằng những chương trình, chính sách thiết thực; huy động sự chung tay của toàn xã hội để công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ngày càng hiệu quả.

Tỉnh đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, bảo đảm các cháu được chăm sóc, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, đầy tình yêu thương.

Trong dịp Tết Trung Thu năm nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động vui Tết cho thiếu niên, nhi đồng.

Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó hơn 18.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 120.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Công tác chăm sóc, bảo vệ và tạo môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em được tỉnh xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội./.

Trung Thu yêu thương: Tiếp thêm động lực cho học sinh các trường chuyên biệt Sự quan tâm cùng những món quà của thành phố Hà Nội chính là nguồn động viên, góp phần mang lại cho các em học sinh các trường chuyên biệt một mùa Trung Thu thực sự vui tươi, ấm áp và trọn vẹn.

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