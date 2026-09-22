Hà Nội khẩn trương chữa cháy tại kho hàng ven sông Hồng

Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại khu vực kho ở số 956 phố Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Do khu vực xảy ra cháy nằm ven sông, lực lượng chức năng chủ động bố trí phương tiện phù hợp để tiếp cận, tổ chức chữa cháy, ngăn lửa lan sang khu vực lân cận; đồng thời kiểm tra hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 và số 9 đến phối hợp xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường./.

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