Tăng cường kiểm tra sau khi các khách sạn được công nhận không khói thuốc

Để bảo đảm danh hiệu "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" phản ánh đúng thực chất việc thực hiện môi trường không thuốc lá, chương trình năm 2026 sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát sau khi các khách sạn được công nhận.

Thông tin trên được nhấn mạnh tại Lễ phát động Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" lần thứ II năm 2026, với chủ đề "Khách sạn xanh - không thuốc lá," do Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức sáng nay (22/9) tại Hà Nội.

Ông Trần Thanh Tùng - Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết sử dụng thuốc lá đang gây gánh nặng lớn về bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam. Mỗi năm thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong. Thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 1,1% GDP, bao gồm các tổn thất về năng suất và lao động.

Theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch là những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc. Khu vực dành riêng phải bảo đảm các điều kiện về phòng và hệ thống thông khí tách biệt, có dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo và thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, Luật khuyến khích người đứng đầu khách sạn, cơ sở lưu trú tổ chức thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để từng bước xây dựng các cơ sở lưu trú không khói thuốc, hướng tới bảo đảm quyền được sống và làm việc trong môi trường không có khói thuốc của người dân.

Theo kết quả Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá - PGATS 2024, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020. Nghiên cứu cũng cho thấy mặc dù có những kết quả tích cực, tuy nhiên khách sạn, nhà hàng vẫn là những địa điểm có tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá cao hơn so với các địa điểm cấm hút thuốc lá khác.

Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh cho hay việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ sức khỏe của người dân, người lao động và du khách.

Ông Trần Thanh Tùng - Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, năm 2025, lần đầu tiên Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" được tổ chức, đã có 44 khách sạn đáp ứng các tiêu chí và được xếp hạng. Kết quả đó tạo cơ sở để chương trình năm 2026 tiếp tục được triển khai với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính thực chất và độ tin cậy của quá trình đánh giá.

Theo Ban Tổ chức, các khách sạn được xếp hạng phải tiếp tục duy trì môi trường không thuốc lá trong thời gian ít nhất một năm và thực hiện đầy đủ các tiêu chí đã cam kết. Trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc cơ sở không duy trì đúng các yêu cầu, kết quả có thể được xem xét lại, kể cả hủy kết quả hoặc thu hồi danh hiệu. Việc tăng cường hậu kiểm được đặt ra trên cơ sở kết quả kiểm tra sau Bảng xếp hạng lần thứ nhất năm 2025.

Đầu tháng 8/2026, Ban Tổ chức đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 10 khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh từng được công nhận trong lần thứ nhất. Kết quả cho thấy các khách sạn được kiểm tra vẫn duy trì các tiêu chí và môi trường không thuốc lá.

Ban Tổ chức cho biết kết quả năm đầu tiên là cơ sở để chương trình năm 2026 nâng cao yêu cầu về chất lượng, tính thực chất và độ tin cậy trong quá trình đánh giá. Chương trình năm nay không đặt trọng tâm vào việc gia tăng số lượng khách sạn được công nhận, mà tập trung lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức, vận hành và duy trì môi trường không thuốc lá trên thực tế./.

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