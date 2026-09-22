Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tiền lương phải đảm bảo đời sống người lao động

Chiều 22/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thường trực Tổ Biên tập về Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Cho rằng đây là Đề án rất khó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Bộ Nội vụ, trực tiếp là Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội đã nỗ lực xây dựng đề án một cách công phu, kỹ lưỡng với nhiều thông tin quan trọng. Trong đó, Bộ đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhà khoa học.

Phó Thủ tướng cho rằng mặc dù chưa thực hiện được cải cách chính sách tiền lương một cách căn cơ, đồng bộ, toàn diện, nhưng cách tiếp cận thời gian qua phù hợp với điều kiện, bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội và khả năng cân đối ngân sách. Việc từng bước, thận trọng, chắc chắn, bài bản, khoa học trong điều chỉnh mức lương cơ sở là phù hợp với điều kiện thực tế; mức độ điều chỉnh thời gian qua khá tốt.

Theo Phó Thủ tướng, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28 cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được bước tiến bộ vượt bậc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, quản trị địa phương và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đề án phải đánh giá thực trạng chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, trong đó bám sát Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 28, nêu kết quả nổi bật đạt được, những bất cập, khó khăn, vướng mắc của chính sách, những vấn đề mới phát sinh.

Quan điểm, mục tiêu cải cách phải mang tính định hướng chính trị, khoa học, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách xã hội.

Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội là bộ phận đặc biệt quan trọng trong tổng thể hệ thống chính sách phát triển kinh tế-xã hội, gắn với phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội, lấy con người làm trung tâm; qua đó tạo động lực nâng cao năng suất lao động, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống người lao động và là động lực để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Cải cách chính sách tiền lương cũng phải góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị và hoạt động của nền kinh tế.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, cần xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt, bao trùm, thích ứng theo vòng đời và bền vững./.

Trình Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội vào tháng 3/2027 Từ tháng 8-10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án; tháng 1/2027, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.