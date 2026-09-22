Vùng Cảnh sát biển 2 diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật trên biển

Trong các ngày từ 14 đến 22/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2026.



Để bảo đảm cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện diễn tập các cấp chặt chẽ, khoa học, sát với điều kiện thực tế và đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị.

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, toàn diện, trong đó chú trọng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc.”

Cán bộ, chiến sỹ được luyện tập thuần thục các phương án, nắm chắc nhiệm vụ, dự kiến những tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử trí, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đợt diễn tập đã huy động nhiều tàu, biên đội tàu và lực lượng tham gia, nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành của cán bộ các cấp; trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng và xử trí các tình huống trên biển của cán bộ, chiến sỹ.

Trong quá trình diễn tập, các tàu và biên đội tàu thực hành nhiều nội dung như: tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và xử trí các tình huống giả định bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển.



Đặc biệt, trong các khoa mục bắn đạn thật, cán bộ, chiến sỹ trên các tàu, biên đội tàu thể hiện bản lĩnh, tâm lý vững vàng, thao tác vũ khí, trang bị thuần thục; thực hành bắn súng bộ binh và các bài bắn súng, pháo trên biển, tiêu diệt mục tiêu bay tầm thấp và mục tiêu mặt nước, hoàn thành tốt yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù có thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, xuất hiện giông lốc, sương mù, song cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định bảo đảm an toàn.

Thực hành khoa mục bắn súng, pháo trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khánh, sau thời gian triển khai, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và kiểm tra bắn đạn thật trên biển năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hoàn thành đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.



Kết quả diễn tập là cơ sở để Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống của các lực lượng; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công trong tình hình mới./.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được tiếp nhận thêm tàu tuần tra cao tốc TT-400 Công tác bàn giao, tiếp nhận tàu là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm phương tiện được quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra trên biển.

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