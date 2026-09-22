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Danh sách 91 ngành đào tạo được nhận học bổng theo nghị định 179

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố văn bản mới cập nhật danh sách 91 ngành thuộc 15 lĩnh vực được nhận học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. 

Phạm Mai
Giờ học trên giảng đường của thầy và trò Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Giờ học trên giảng đường của thầy và trò Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 2778/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục ngành đào tạo ở các trình độ của giáo dục đại học thuộc 15 nhóm ngành quy định tại Điều 3 Nghị định số 179/2026/NĐ-CP được áp dụng chính sách học bổng.

Có 91 ngành được nhận học bổng, gồm 29 ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và 62 ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm; với năm tuyển sinh 2025, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.

Theo Nghị định 179, mức học bổng cho các nhóm ngành này ở trình độ đại học dao động từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng/tháng, tùy từng nhóm ngành. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.

Với trình độ thạc sỹ, học bổng từ 5,5 triệu đến 7,4 triệu đồng/tháng. Với trình độ tiến sỹ, học bổng từ 7,4 triệu đến 8,4 triệu đồng/tháng.

Danh sách cụ thể các ngành như sau:

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(Vietnam+)
#Học bổng đại học #Nghị định 179 #Ngành đào tạo #Chính sách học bổng #Điểm xét tuyển
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