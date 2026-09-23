Việt Nam luôn khắc ghi sự giúp đỡ của chuyên gia quân sự Belarus

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, chiều 22/9 (giờ địa phương), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng; tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và gặp mặt các cựu chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Belarus, tại cuộc gặp với cựu quân nhân, cựu chuyên gia Belarus từng tham gia giúp đỡ Việt Nam qua các thời kỳ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp lại những người bạn quốc tế đã từng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi và trực tiếp giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất.

Nhấn mạnh dân tộc Việt Nam luôn khắc ghi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và sự hy sinh cao cả của các chuyên gia quân sự Liên Xô trước đây, trong đó có Belarus, mãi mãi là tài sản quý giá, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Để tri ân nghĩa tình sâu nặng đó, tháng 8/2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Đài tưởng niệm Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Kế thừa truyền thống hữu nghị lâu dài và tiếp nối những kết quả tốt đẹp từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025 - khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên đối tác chiến lược, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển mối quan hệ bền chặt này.

Bày tỏ sự chia sẻ với số đông các cựu chuyên gia Belarus tuổi đã cao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thời gian tới phía Việt Nam sẽ chủ động tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi, duy trì mối liên hệ gắn bó thường xuyên.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung chụp ảnh lưu niệm các chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Đồng thời, Đại tướng trân trọng đề nghị các cựu chuyên gia tiếp tục phối hợp, cung cấp các tư liệu, hình ảnh, kỷ vật chiến trường và tham gia ghi hình, phỏng vấn tư liệu để trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, qua đó giáo dục, trao truyền ký ức hữu nghị thủy chung, son sắt giữa nhân dân và quân đội hai nước cho các thế hệ mai sau.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, bày tỏ thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của đất nước Belarus anh hùng và Hồng quân Liên Xô đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hòa bình của nhân loại.

Đoàn cũng đã tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - bảo tàng đầu tiên trên thế giới về cuộc chiến tranh Vệ quốc được thành lập từ năm 1944, khi thành phố Minsk vừa được giải phóng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại thủ đô Minsk. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN )

Bảo tàng trưng bày hàng vạn hiện vật, tư liệu quý giá tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc Belarus và nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Theo chương trình công tác, ngày 23/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Belarus và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus.

Cùng ngày, đoàn sẽ đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus./.

Việt Nam-Belarus tăng cường trao đổi kinh nghiệm giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; giao lưu sỹ quan trẻ...