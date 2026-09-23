Chính trị

Việt Nam luôn khắc ghi sự giúp đỡ của chuyên gia quân sự Belarus

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Liên Xô trước đây, trong đó có Belarus, mãi là tài sản quý giá, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.

Văn Hiếu
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, Belarus. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, Belarus. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, chiều 22/9 (giờ địa phương), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng; tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và gặp mặt các cựu chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Belarus, tại cuộc gặp với cựu quân nhân, cựu chuyên gia Belarus từng tham gia giúp đỡ Việt Nam qua các thời kỳ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp lại những người bạn quốc tế đã từng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi và trực tiếp giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất.

Nhấn mạnh dân tộc Việt Nam luôn khắc ghi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và sự hy sinh cao cả của các chuyên gia quân sự Liên Xô trước đây, trong đó có Belarus, mãi mãi là tài sản quý giá, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.

ttxvn_dai-tuong-nguyen-trong-nghia-tai-belarus-3.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Để tri ân nghĩa tình sâu nặng đó, tháng 8/2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Đài tưởng niệm Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Kế thừa truyền thống hữu nghị lâu dài và tiếp nối những kết quả tốt đẹp từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025 - khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên đối tác chiến lược, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển mối quan hệ bền chặt này.

Bày tỏ sự chia sẻ với số đông các cựu chuyên gia Belarus tuổi đã cao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thời gian tới phía Việt Nam sẽ chủ động tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi, duy trì mối liên hệ gắn bó thường xuyên.

ttxvn_dai-tuong-nguyen-trong-nghia-tai-belarus-2.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung chụp ảnh lưu niệm các chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Đồng thời, Đại tướng trân trọng đề nghị các cựu chuyên gia tiếp tục phối hợp, cung cấp các tư liệu, hình ảnh, kỷ vật chiến trường và tham gia ghi hình, phỏng vấn tư liệu để trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, qua đó giáo dục, trao truyền ký ức hữu nghị thủy chung, son sắt giữa nhân dân và quân đội hai nước cho các thế hệ mai sau.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, bày tỏ thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của đất nước Belarus anh hùng và Hồng quân Liên Xô đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hòa bình của nhân loại.

Đoàn cũng đã tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - bảo tàng đầu tiên trên thế giới về cuộc chiến tranh Vệ quốc được thành lập từ năm 1944, khi thành phố Minsk vừa được giải phóng.

ttxvn_dai-tuong-nguyen-trong-nghia-tai-belarus-6.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại thủ đô Minsk. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN )

Bảo tàng trưng bày hàng vạn hiện vật, tư liệu quý giá tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc Belarus và nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Theo chương trình công tác, ngày 23/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Belarus và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus.

Cùng ngày, đoàn sẽ đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa #chuyên gia quân sự Belarus Belarus
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật và nghị quyết

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, sáng 23/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.