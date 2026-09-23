Chính trị

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Việt Nam trân trọng những nỗ lực của LHQ và UNAOC

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những nỗ lực của Liên hợp quốc nói chung và UNAOC nói riêng trong việc thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đoàn kết.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York (Hoa Kỳ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Miguel Ángel Moratinos, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đại diện cấp cao của Liên minh các nền văn minh Liên hợp quốc (UNAOC).

Tại cuộc gặp, Phó Tổng Thư ký, Đại diện cấp cao Miguel Ángel Moratinos bày tỏ trân trọng sâu sắc trước những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên Nhóm Bạn bè của UNAOC.

UNAOC đang không ngừng nỗ lực triển khai các chương trình thiết thực trên 4 trụ cột cốt lõi gồm thế hệ trẻ, giáo dục, thông tin đối ngoại và di cư.

Đặc biệt, Đại diện cấp cao đã chia sẻ về sáng kiến mới mang tên "Lời kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh và tôn trọng luật pháp quốc tế" hướng tới thúc đẩy các cuộc đối thoại thực chất, chân thành; đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam xem xét đăng cai tổ chức một hội nghị của UNAOC vào năm 2027.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định là quốc gia có lịch sử và truyền thống gắn liền với khát vọng hòa bình, Việt Nam luôn trân trọng những nỗ lực của Liên hợp quốc nói chung và UNAOC nói riêng trong việc thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đoàn kết và giải quyết hòa bình các khác biệt.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường; là thành viên có trách nhiệm, tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến hòa bình và sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất trên của UNAOC./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung #UNAOC #Đại hội đồng Liên hợp quốc #NQ59-bt #NQ06-bt
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