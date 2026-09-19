Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9 với diễn biến trái chiều khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm trở lại mức 5% và giá dầu vẫn ở trên 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 7.650,50 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 26.522,55 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,2% xuống 51.682,64 điểm. Số cổ phiếu giảm giá trên thị trường nhiều hơn số tăng, cho thấy mức tăng của các chỉ số chủ yếu được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu công nghệ và bán dẫn vốn hóa lớn.

Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm khoảng 0,1%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp; Dow Jones giảm 1,7%, trong khi Nasdaq vẫn tăng 0,7%. Đây là tuần giao dịch biến động mạnh do tác động đồng thời của quyết định tăng lãi suất của Fed, giá năng lượng tăng và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ leo cao.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ khoảng 4,94% cuối phiên 17/9 lên 5% trong phiên 18/9, sau khi đã nhiều lần vượt ngưỡng này trong tuần. Đây là mức cao chưa từng được duy trì kể từ năm 2023.

Lợi suất tăng làm chi phí vay vốn của Chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng cao hơn, đồng thời gây sức ép lên định giá các cổ phiếu tăng trưởng.

Diễn biến trên diễn ra ngay sau khi Fed ngày 16/9 tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất cơ bản lên 3,75-4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Fed cũng phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay trong bối cảnh lạm phát vẫn cao và giá năng lượng gia tăng.

Thị trường hiện định giá khoảng 55,4% khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Tuy nhiên, triển vọng chính sách còn phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, giá năng lượng và các chỉ số kinh tế trong những tuần tới.

Giá dầu tiếp tục là một trong những yếu tố gây sức ép lớn nhất lên thị trường. Dầu Brent đã có thời điểm tiến gần 110 USD/thùng trong tuần trước khi giảm trở lại, trong khi giá dầu vẫn duy trì trên 100 USD/thùng.

Những diễn biến liên quan xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua khu vực eo biển Hormuz tiếp tục khiến thị trường năng lượng biến động mạnh.

Giá dầu giảm trong một số phiên gần đây sau thông tin về các nỗ lực ngoại giao nhằm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia, qua đó giúp giảm bớt lo ngại về một cú sốc nguồn cung kéo dài. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với đầu mùa Hè và tiếp tục tạo áp lực lên lạm phát.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ, các cổ phiếu bán dẫn tiếp tục hỗ trợ Nasdaq. Một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và nhóm liên quan tiền điện tử tăng giá, trong khi nhiều cổ phiếu thuộc các ngành nhạy cảm với lãi suất và chu kỳ kinh tế chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng.

Cổ phiếu Netflix giảm sau khi Wells Fargo hạ đánh giá, trong khi Coinbase tăng mạnh cùng đà phục hồi của thị trường tiền điện tử.

Xenon Pharmaceuticals giảm sâu sau khi công ty tạm dừng một thử nghiệm thuốc điều trị trầm cảm. Cổ phiếu Berkshire Hathaway cũng thu hút sự chú ý sau khi tỷ phú Warren Buffett chuyển sang vị trí Chủ tịch danh dự.

Phiên giao dịch ngày 18/9 cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động đáo hạn đồng thời của nhiều hợp đồng quyền chọn và hợp đồng phái sinh, thường được gọi là “quadruple witching,” có thể góp phần làm gia tăng khối lượng và biến động giao dịch.

Nhìn chung, diễn biến trên thị trường tài chính Mỹ cuối tuần cho thấy nhà đầu tư đang phải cân nhắc đồng thời 3 yếu tố: chính sách tiền tệ có xu hướng thắt chặt hơn, lợi suất trái phiếu dài hạn ở mức cao và giá năng lượng tiếp tục gây sức ép lên lạm phát.

Những yếu tố này sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong tuần tới khi thị trường đánh giá khả năng Fed tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong những tháng cuối năm./.

Fed tăng lãi suất: Chứng khoán bật tăng gần 13 điểm Ngay sau khi Fed thông báo tăng lãi suất thêm 0,25%, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh trong phiên 17/9, theo đó, VN-Index đóng cửa tại 1.822,77 điểm, tăng gần 13 điểm so với phiên trước.

