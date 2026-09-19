Nâng hạng thị trường: Việt Nam nhận đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế

Tối ngày 18/9/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series.” Sự kiện đánh dấu một bước phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam trước thời điểm việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Sự kiện thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự Hội nghị, trong đó có đại diện các quỹ đầu tư quốc tế như Vanguard, BlackRock, các ngân hàng lưu ký và tổ chức môi giới chứng khoán toàn cầu cùng các thành viên thị trường.

Sự hiện diện đông đảo của cộng đồng đầu tư thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đối với thị trường tài chính và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Sự chuyển mình mạnh mẽ

Tại Hội nghị, ông Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, đánh giá việc nâng hạng của thị trường Chứng khoán Việt Nam đã phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và phát đi tín hiệu rõ ràng tới cộng đồng đầu tư toàn cầu về quyết tâm xây dựng một thị vốn sâu rộng, dễ tiếp cận và kết nối quốc tế hơn.

Cụ thể, sự tiến bộ đó hiện hữu rõ ràng, khi tài chính số tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và người dân đồng thời thúc đẩy các dịch vụ thị trường sâu rộng hơn. Đầu tư xuyên biên giới đang tăng trưởng nhờ việc Việt Nam bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước (pre-funding) đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, điều này cho phép thêm nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu đầu tư vào Việt Nam với sự tự tin.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang thúc đẩy phát triển các Trung tâm Tài chính Quốc tế hướng tới tương lai tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm huy động thêm nhiều nguồn vốn quốc tế vào các lĩnh vực tăng trưởng của Việt Nam.

Ông Iain Grant Frew đánh giá việc nâng hạng của thị trường Chứng khoán Việt Nam đã phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Đại sứ, nguồn vốn quốc tế sẽ có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực then chốt của Việt Nam, như sản xuất tiên tiến, công nghệ, hạ tầng, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc nâng hạng chỉ số bản thân nó không đảm bảo cho sự tăng trưởng và thành công dài hạn.

Do vậy, việc hiện thực hóa tối đa tiềm năng của thành tựu này và bước đi này sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của môi trường pháp lý và thể chế đi kèm. Việc tiếp tục cải cách hạ tầng thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, hệ thống giao dịch và các cơ chế giải quyết tranh chấp sẽ là yếu tố cốt lõi để tiếp tục củng cố niềm tin và thu hút nguồn vốn dài hạn một cách bền vững.

Đồng hành lâu dài với Việt Nam

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia, Lào, chúc mừng Việt Nam về thành tựu mang tính bước ngoặt và khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những cải cách đáng kể được thực hiện trong nhiều năm. Bà cho biết từ năm 2019, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ Việt Nam cải cách và củng cố thị trường vốn thông qua tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và Chương trình Thị trường Vốn Chung.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong cải cách hạ tầng thị trường, cơ chế thanh toán, thủ tục mở tài khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Những cải cách này có ý nghĩa cốt yếu trong việc giải quyết các rào cản tồn tại từ lâu đối với việc tham gia vào thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, bà Mariam J. Sherman cũng nhìn nhận nâng hạng là cột mốc chứ không phải điểm đến cuối cùng. Đây chính là lúc các thị trường vốn sâu rộng phát huy vai trò chuyển đổi, thu hút vốn tư nhân và tổ chức, đa dạng hóa các kênh tài chính ngoài hệ thống ngân hàng và phân bổ nguồn tiết kiệm dài hạn vào các khoản đầu tư hiệu quả.

Bà Mariam J. Sherman chúc mừng Việt Nam về thành tựu mang tính bước ngoặt và khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những cải cách đáng kể được thực hiện trong nhiều năm. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, đại diện FTSE Russell đã đưa ra cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam. Cụ thể, bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell khẳng định việc thay đổi phân loại thị trường là kết quả của nhiều năm cam kết, hợp tác và nỗ lực bền bỉ của các cơ quan Chính phủ, cơ quan quản lý, sở giao dịch, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư và toàn bộ hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Theo bà Fiona Bassett, việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế. Điều này củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với đầu tư quốc tế và phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng của thị trường.

Bà Fiona Bassett cho biết hiện có hơn 22 nghìn tỷ USD tài sản trên toàn cầu sử dụng các chỉ số của FTSE Russell làm chuẩn tham chiếu. Và, đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn thành và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, thành viên thị trường. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, sở giao dịch, đơn vị cung cấp hạ tầng và cộng đồng đầu tư.

Bà Fiona Bassett đánh giá việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)

“FTSE Russell và Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London cam kết tiếp tục là đối tác dài hạn của Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa thị trường vốn. Với năng lực trên các thị trường cổ phiếu, thu nhập cố định, ngoại hối, đầu tư bền vững và tài sản số, FTSE Russell sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao sự hiện diện quốc tế, tạo điều kiện cho các dòng vốn dài hạn và phát triển thị trường theo hướng sâu rộng, vững mạnh, có khả năng chống chịu cao,” bà Fiona Bassett chia sẻ./.

FTSE Russell đề xuất lộ trình hợp tác phát triển sản phẩm và quản trị rủi ro Việt Nam và FTSE Russell hợp tác nâng hạng thị trường, phát triển sản phẩm và quản trị rủi ro, mở ra giai đoạn mới cho thị trường chứng khoán.