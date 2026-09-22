Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự lễ rung chuông NYSE

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico và Vietjet, đã tham dự lễ rung chuông khai mở phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thực hiện lúc 9 giờ 30 sáng ngày 21/9.

Sự kiện diễn ra đúng ngày Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình hội nhập của thị trường vốn Việt Nam.

Tại NYSE, bà Phương Thảo gặp gỡ lãnh đạo sở giao dịch và trao đổi về triển vọng hợp tác giữa thị trường vốn Việt Nam và Hoa Kỳ; khả năng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các quỹ đầu tư toàn cầu; chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ giao dịch, quản trị, phát triển sản phẩm và tiêu chuẩn niêm yết. Hai bên cũng thảo luận cơ hội niêm yết song song tại Việt Nam và Hoa Kỳ đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Sự kiện diễn ra trong thời gian Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Tất cả các màn hình tại Sở giao dịch chứng khoán đã đồng loạt đưa hình ảnh nữ tỷ phú đến từ Việt Nam cùng lời chào mừng nồng nhiệt.

FTSE Russell xác nhận việc nâng hạng Việt Nam có hiệu lực từ phiên giao dịch ngày 21/9/2026. Quyết định này được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư quốc tế, thu hút thêm hàng tỷ USD vốn dài hạn và tạo động lực tiếp tục nâng cấp hạ tầng, thanh toán, minh bạch và quản trị thị trường.

NYSE, thuộc Intercontinental Exchange, là thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới xét theo giá trị vốn hóa. Cộng đồng doanh nghiệp niêm yết tại đây có tổng vốn hóa khoảng 29.000 tỷ USD.

“Việc Việt Nam chính thức trở thành thị trường mới nổi mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thị trường vốn và cộng đồng doanh nghiệp,” bà Phương Thảo phát biểu. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa NYSE và các doanh nghiệp Việt Nam, thu hút những dòng vốn dài hạn và giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với các chuẩn mực cùng cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm niêm yết ở thị trường New York.”

Sự hiện diện của bà Phương Thảo tại NYSE tiếp nối cuộc gặp với Chủ tịch NYSE Group Lynn Martin vào tháng 9/2025 để thảo luận về việc mở rộng các kênh huy động vốn quốc tế và nâng cao sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Ngày hôm đó, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng 48 điểm, tạo dấu ấn cho một ngày đặc biệt.

Một năm sau, bà trở lại NYSE trong một vị thế mới: lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc một nền kinh tế vừa chính thức gia nhập nhóm thị trường mới nổi của FTSE Russell.

HDBank và Vietjet mà nữ tỷ phú là nhà đầu tư chính đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện diện trong các bộ chỉ số FTSE và ghi nhận tăng trưởng tích cực về quy mô, kết quả kinh doanh cũng như giá trị dành cho cổ đông trong và ngoài nước.

HDBank đang chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết hai công ty thành viên gồm Công ty Chứng khoán HDS và Công ty Tài chính tiêu dùng HD SAISON. Tập đoàn công nghệ Galaxy Holding đồng thời nghiên cứu các phương án huy động vốn, phát hành trái phiếu và niêm yết trên thị trường quốc tế.

Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Canada, Sovico, Vietjet và HDBank sẽ ký kết một số thỏa thuận với các tập đoàn, định chế tài chính và đối tác quốc tế. Các giao dịch tập trung vào mở rộng nguồn vốn, thị trường và năng lực công nghệ, qua đó đóng góp vào quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Canada và các đối tác toàn cầu.

Hình ảnh nữ doanh nhân Việt Nam xuất hiện nổi bật tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (Ảnh: Quang Nguyễn)

Trong những ngày này, các nguyên thủ đại diện cho gần 200 quốc gia đã tới New York. Phát biểu tại NYSE, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông vinh dự thực hiện nghi thức rung chuông mở phiên giao dịch. Ông nhấn mạnh việc thúc đẩy các thỏa thuận thương mại quốc tế và bảo đảm chuỗi cung ứng là những trụ cột trong chính sách tạo việc làm, tăng trưởng và thịnh vượng cho người dân Mỹ.

Lễ rung chuông NYSE sáng 21/9 của Ngoại trưởng Mỹ, hình ảnh nữ tỷ phú Việt Nam rực rỡ tràn ngập cùng sự phấn khích của sàn chứng khoán lớn nhất thế giới tạo nên dấu ấn mang tính biểu tượng giữa New York - trung tâm tài chính, thị trường vốn lớn nhất toàn cầu, và Việt Nam, nền kinh tế đang bước sâu hơn vào dòng chảy đầu tư quốc tế.

Việc nâng hạng không chỉ mở thêm cánh cửa đón dòng vốn toàn cầu, mà còn đặt thị trường và doanh nghiệp Việt Nam trước những chuẩn mực cao hơn về minh bạch, quản trị và hiệu quả. Đây là thời điểm để một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu khát vọng phát triển bước vào chương mới của thị trường vốn toàn cầu./.