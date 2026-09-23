Thuế quan mới của Mỹ đe dọa tăng trưởng kinh tế Canada

Thống đốc Ngân hàng trung ương Canada (BoC), ông Tiff Macklem, cho biết, cuộc chiến thương mại dai dẳng với Mỹ và xung đột tại Trung Đông có thể làm đảo ngược đà phục hồi gần đây của nền kinh tế Canada và kìm hãm đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.

Ông Tiff Macklem nói: "Tất cả chúng ta đang hoạt động trong một thế giới mà những thay đổi về cơ cấu, sự phân mảnh địa chính trị và tình trạng gián đoạn nguồn cung đang trở nên phổ biến hơn”. Theo ông Macklem, các mức thuế quan mới của Mỹ có thể khiến tăng trưởng trong quý IV của nền kinh tế Canada sụt giảm một nửa.

Kim ngạch xuất khẩu phi năng lượng đã tăng với tốc độ hàng năm là 14,5% trong quý 2 năm 2026 - mức cao nhất kể từ đầu năm 2025 - trong khi đầu tư của doanh nghiệp tăng với tốc độ hàng năm là 8,8%. Nền kinh tế Canada cũng tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,3% trong cùng quý, cao hơn một chút so với dự báo của BoC sau một năm tăng trưởng trì trệ.

Những bằng chứng này cho thấy các doanh nghiệp Canada đã dần thích nghi với các mức thuế theo Mục 232 và các biện pháp trả đũa kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu vào năm 2025.

Theo Khảo sát Triển vọng Kinh doanh hàng quý của BoC, các công ty đã điều chỉnh chuỗi cung ứng và chiến lược tìm kiếm nguồn cung để giảm thiểu tác động từ thuế quan, đồng thời các nhà xuất khẩu cũng mở rộng quan hệ với khách hàng nước ngoài hiện có nhằm đa dạng hóa hoạt động thương mại.

Ông Macklem cho biết: "Tổng hợp lại, những diễn biến này cho thấy nền kinh tế đã bước vào mùa hè với vị thế vững chắc hơn. Tăng trưởng đã phục hồi, đầu tư đang gia tăng và các công ty bắt đầu nhìn thấy cơ hội vượt lên trên những khó khăn."

Thống đốc Ngân hàng trung ương Canada Tiff Macklem.

Tuy nhiên, sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán thương mại và tình trạng đình công tái diễn tại Trung Đông đã phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế của Canada. Tính khó lường trong chính sách thương mại của Mỹ đã làm gia tăng sự bất định đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Điều này có thể một lần nữa khiến các công ty trì hoãn đầu tư và tuyển dụng, đồng thời kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Các quan chức của BoC không cho rằng thuế quan sẽ gây tác động trực tiếp lớn đến nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng trong quý IV có thể giảm khoảng một nửa, xuống dưới mức 1%. Các biện pháp thuế quan đáp trả của Canada cũng có thể làm tăng chi phí cho một số doanh nghiệp và cuối cùng tác động đến giá cả tiêu dùng. Giá xăng và dầu diesel tăng cao do xung đột tại Trung Đông và thiệt hại đối với năng lực lọc dầu toàn cầu cũng đã đẩy tỷ lệ lạm phát của Canada lên mức cao và duy trì trong thời gian dài hơn, làm gia tăng nguy cơ lạm phát lan rộng và tác động đến giá cả của các loại hàng hóa, dịch vụ khác.

Lạm phát của Canada đã duy trì ở mức khoảng 3% trong 4 tháng qua và BoC dự báo chỉ số này sẽ nhích nhẹ trong thời gian tới nếu giá dầu toàn cầu vẫn ở mức gần 100 USD/thùng. Trong Báo cáo Chính sách Tiền tệ công bố hồi tháng 7, BoC từng dự báo rằng, căng thẳng sẽ hạ nhiệt và tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ dần ổn định trở lại. Điều này sẽ giúp giảm giá dầu toàn cầu và cuối cùng đưa tỷ lệ lạm phát quay về mức mục tiêu 2%.

Theo ông Macklem, chính sách tiền tệ của BoC không thể làm nhiều điều để bù đắp tác động của các loại thuế quan, cũng như không thể tác động đến giá năng lượng toàn cầu. Việc duy nhất BoC có thể làm là nỗ lực giữ tỷ lệ lạm phát ở mức gần mục tiêu 2% trong dài hạn - điều mà ông đã nhiều lần nhấn mạnh trong vài tháng qua./.

Tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ Mỹ và Canada đã vướng vào một cuộc xung đột vượt xa vấn đề thuế quan, đe dọa phá vỡ chuỗi cung ứng xuyên biên giới vốn là huyết mạch của các ngành công nghiệp chủ chốt như sản xuất ôtô.