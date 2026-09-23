Đại hội đồng LHQ Khóa 81: Tổng thống Mỹ đề xuất đổi tên AI là “siêu trí tuệ”

Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ nước này sẽ sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho “trí tuệ nhân tạo” (AI) trong các văn bản chính thức.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump cho rằng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” chưa phản ánh đầy đủ tầm vóc của công nghệ này trong khi cụm từ “siêu trí tuệ” nghe hay hơn và chính xác hơn. Do đó, ông bày tỏ hy vọng các nước khác cũng sẽ sử dụng cách gọi mới.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington phản đối các nỗ lực xây dựng cơ chế quản lý AI ở cấp độ toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các công nghệ mới đều đi kèm thách thức và AI cũng không phải ngoại lệ.

Ông cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ lĩnh vực này khi cần thiết.

Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đảm nhiệm việc giám sát, trong bối cảnh những lo ngại về các nguy cơ tiềm tàng từ AI đang gia tăng.

Trước đó, các nhà lãnh đạo của hơn 20 quốc gia, phần lớn ở châu Âu, đã kêu gọi áp dụng các biện pháp an toàn có tính ràng buộc đối với AI tiên tiến. Những nước này cảnh báo tốc độ phát triển của công nghệ có thể vượt quá khả năng kiểm soát.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 22/9 cho biết nước này sẽ đặt AI vào trọng tâm chương trình Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2027.

Anh sẽ nỗ lực xây dựng một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn thống nhất, qua đó tăng cường tính minh bạch và khả năng tiếp cận cần thiết để các nước nâng cao năng lực chuẩn bị, ứng phó với những thách thức liên quan đến AI.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Anh cũng công bố quan hệ đối tác quốc phòng về AI với Mỹ nhằm phát hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất xây dựng năng lực AI độc lập với các cường quốc công nghệ hàng đầu.

Ông đồng thời kêu gọi các nước tập hợp nguồn lực đầu tư để phát triển một mô hình AI mã nguồn mở tiên tiến và chia sẻ rộng rãi.

Theo ông Macron, cách tiếp cận này sẽ giúp các nước giảm sự phụ thuộc vào những quốc gia khác trong lĩnh vực công nghệ.

Trong khi các chính phủ còn có những khác biệt về cách thức quản lý AI, một số doanh nghiệp công nghệ lớn cũng đang kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế về an toàn AI.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman dự kiến phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 23/9.

Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei và đồng sáng lập Hugging Face Clement Delangue cũng sẽ tham gia cuộc họp theo hình thức trực tuyến./.

​

Tổng thống Mỹ Trump lên kế hoạch thành lập “Lực lượng AI” Trong bối cảnh cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng xung quanh sự phát triển nhanh chóng của AI, tổng thống Mỹ Trump ngày 19/9 cho biết đang thành lập “Lực lượng AI” và sẽ công bố “Tư lệnh AI.”