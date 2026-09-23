Agribank và PVEP ký kết hợp đồng tín dụng, đồng hành triển khai dự án dầu khí

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97.

Dự án phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 là dự án trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung khí, phục vụ các nhà máy điện, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Hợp đồng dầu khí được ký kết lần đầu năm 1996 với sự tham gia của PVEP và các đối tác trong tổ hợp nhà thầu. Hiện dự án do Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) trực tiếp điều hành.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế ngày càng được đặt ra mạnh mẽ, việc huy động, bố trí nguồn lực tài chính cho các dự án năng lượng quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hợp đồng tín dụng giữa Agribank và PVEP không chỉ bổ sung nguồn lực cho quá trình triển khai dự án mà còn thể hiện sự phối hợp giữa hai doanh nghiệp trong thực hiện những nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Bảo - thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVEP nhấn mạnh, Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97 có quy mô lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư dài hạn cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia. Việc Agribank cung cấp nguồn vốn tín dụng là một trong những điều kiện quan trọng để PVEP chủ động hơn về nguồn lực tài chính, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Từ góc độ đơn vị tài trợ vốn, Agribank đánh giá cao năng lực, uy tín và kinh nghiệm của PVEP trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Việc tham gia tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97 phù hợp với định hướng của Agribank trong ưu tiên nguồn lực tín dụng cho các ngành, lĩnh vực và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định, Agribank sẵn sàng đồng hành, cung ứng các giải pháp tài chính - ngân hàng phù hợp, phối hợp chặt chẽ với PVEP trong quá trình triển khai dự án, góp phần bảo đảm nguồn vốn được sử dụng an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Việc ký kết Hợp đồng tín dụng giữa Agribank và PVEP tiếp tục khẳng định trách nhiệm của hai doanh nghiệp Nhà nước trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; qua đó góp phần củng cố nền tảng năng lượng, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và tạo thêm động lực cho tăng trưởng bền vững của đất nước.

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm đầu tư cho “Tam nông”, Agribank không ngừng mở rộng cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; chủ động tham gia tài trợ các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng và năng lượng. Với năng lực tài chính, mạng lưới rộng khắp và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ngày càng hiện đại, Agribank tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước trong dẫn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Agribank dành gói tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng cho động lực tăng trưởng Agribank triển khai gói tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng đến 2028, hỗ trợ doanh nghiệp và lĩnh vực trọng điểm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.