Cake và Điện Máy Xanh hợp tác, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (ĐMX) chính thức ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2027-2029 ngày 22/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nối quá trình hợp tác giữa hai bên trong việc mở rộng các dịch vụ tài chính tại hệ thống cửa hàng và trên nền tảng số. Với mục tiêu tổng doanh số giải ngân lên tới hàng tỷ USD, hai bên hướng tới mở rộng quy mô hợp tác, phục vụ đa dạng hơn nhu cầu tài chính và tạo thêm giá trị thiết thực cho khách hàng.

Từ các hợp tác ban đầu theo từng sản phẩm, Cake và ĐMX đang từng bước mở rộng quan hệ hợp tác theo hướng chiến lược và dài hạn hơn. Hai bên phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các điểm chạm tài chính và đưa thêm nhiều lựa chọn thuận tiện đến gần hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Nâng tầm hợp tác chiến lược, mở rộng quy mô và giá trị dài hạn

Thỏa thuận giai đoạn 2027-2029 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Cake và ĐMX, từ hợp tác trên từng sản phẩm, dịch vụ sang mở rộng quy mô và chiều sâu hợp tác giữa hai bên.

Trong ba năm tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp phát triển các sản phẩm hiện hữu, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tại hệ thống cửa hàng và trên nền tảng số, đồng thời nghiên cứu các giải pháp mới phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Mục tiêu tổng doanh số giải ngân hàng tỷ USD trong giai đoạn 2027-2029 phản ánh quy mô hợp tác ngày càng mở rộng giữa Cake và ĐMX, đồng thời tạo nền tảng để hai bên phát triển thêm các dịch vụ và điểm chạm mới cho khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết: “Với Cake, giá trị của quan hệ đối tác với ĐMX không chỉ nằm ở quy mô kinh doanh, mà ở khả năng hai bên cùng mở rộng những điểm chạm tài chính thiết thực trong đời sống khách hàng. Giai đoạn hợp tác mới tạo nền tảng để Cake và ĐMX phát triển các giải pháp ở quy mô lớn hơn, từ mua sắm, vay vốn đến nhận tiền quốc tế, qua đó đưa dịch vụ tài chính đến đúng nơi và đúng thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu.”

Ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc Phát triển Kinh doanh ngành hàng Dịch vụ ĐMX chia sẻ: “Định hướng của ĐMX là từng bước mở rộng từ một hệ thống bán lẻ sang hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh nhu cầu và vòng đời của khách hàng. Trong đó, tài chính tiêu dùng và các dịch vụ tiện ích là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới. Việc mở rộng hợp tác với Cake giúp chúng tôi kết hợp lợi thế về mạng lưới, điểm chạm và hệ sinh thái khách hàng của ĐMX với năng lực công nghệ và tài chính số của Cake, từ đó đưa các giải pháp tài chính đến gần khách hàng, đúng lúc, đúng nhu cầu và thuận tiện hơn.”

Đa dạng điểm chạm, đa dạng giải pháp tài chính cho khách hàng

Trong những năm gần đây, mô hình bán lẻ đang chuyển dịch từ việc tập trung vào giao dịch mua bán sang cung cấp nhiều dịch vụ xoay quanh nhu cầu và vòng đời của khách hàng. Với định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, ĐMX xác định “Tài chính tiêu dùng và Dịch vụ tiện ích” là một trong những trụ cột tăng trưởng, bên cạnh hoạt động bán lẻ cốt lõi.

Cake và ĐMX đang từng bước mở rộng sang quan hệ hợp tác toàn diện hơn, với nhiều dịch vụ tài chính được tích hợp tại các điểm chạm khác nhau trong hành trình khách hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa Cake và ĐMX cũng được mở rộng theo hướng đa dạng hóa các điểm chạm tài chính. Hai bên hiện phối hợp triển khai MWG PayLater, vay tiền mặt tại cửa hàng ĐMX, vay tiền mặt trên ứng dụng Quà Tặng VIP và dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng.

Nếu MWG PayLater đáp ứng nhu cầu chủ động chi tiêu khi mua sắm, các sản phẩm vay tiền mặt mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho những nhu cầu khác trong đời sống. Trong khi đó, dịch vụ nhận tiền quốc tế bổ sung thêm một nhu cầu tài chính thiết thực ngay tại hệ thống cửa hàng ĐMX.

Từ những hợp tác ban đầu theo từng sản phẩm, Cake và ĐMX đang từng bước mở rộng sang quan hệ hợp tác toàn diện hơn, với nhiều dịch vụ tài chính được tích hợp tại các điểm chạm khác nhau trong hành trình khách hàng.

Sự phát triển của các dịch vụ tài chính tại ĐMX diễn ra cùng với xu hướng các doanh nghiệp bán lẻ mở rộng hệ sinh thái xoay quanh khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm tại thời điểm mua hàng, nhà bán lẻ ngày càng cung cấp thêm các dịch vụ thanh toán, tài chính, hậu mãi và tiện ích, đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một hành trình.

Với Cake và ĐMX, sự kết hợp giữa năng lực ngân hàng số, công nghệ và phát triển sản phẩm tài chính của Cake với mạng lưới điểm bán và hệ sinh thái khách hàng của ĐMX tạo điều kiện để các dịch vụ tài chính được triển khai đa dạng tại cả cửa hàng và trên nền tảng số.

“Điểm quan trọng của hợp tác là khách hàng không nhất thiết phải bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới để tiếp cận dịch vụ tài chính. Các lựa chọn được đưa đến gần hơn với nơi nhu cầu phát sinh, dù tại cửa hàng hay trên nền tảng số. Đây cũng là cách Cake mở rộng dịch vụ thông qua các hệ sinh thái đối tác, để công nghệ ngân hàng số có thể phục vụ khách hàng ở quy mô ngày càng lớn hơn.” ông Nguyễn Hữu Quang nhận định./.

Cake được định vị trong nhóm Giải pháp Công nghệ số Chủ lực của Việt Nam Cake là nền tảng ngân hàng số AI-First đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực công nghệ tài chính Việt Nam và phục vụ hơn 7 triệu khách hàng.