Techcombank đồng hành cùng phụ huynh chủ động tài chính du học của con

Thông qua chương trình “Chắp cánh tương lai,” Techcombank mang đến hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, từ chuẩn bị hồ sơ, ngoại tệ, chuyển tiền, thanh toán quốc tế đến các đặc quyền về tín dụng và đầu tư, đồng hành cùng phụ huynh trong suốt hành trình du học của con.

Sẵn sàng ngoại tệ trước ngày khởi hành

Hành trình vươn ra biển lớn của thế hệ trẻ không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của gia đình, thường bắt đầu từ nhiều năm trước khi con chính thức lên máy bay. Tuy nhiên, những ngày trước chuyến bay thường là giai đoạn bận rộn và nhiều cảm xúc nhất. Bên cạnh visa, hành lý và chỗ ở, việc chuẩn bị chu đáo về tài chính trở thành ưu tiên hàng đầu để con tự tin hòa nhập ở môi trường mới.

Để hỗ trợ quá trình này, khách hàng có thể mua ngoại tệ tiền mặt tại Techcombank với hạn mức tới 10.000 USD mỗi lần và đi kèm Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định hiện hành.

Điểm chạm tinh tế trong trải nghiệm khách hàng nằm ở tính năng đặt lịch nhận tiền trên ứng dụng Techcombank Mobile. Phụ huynh có thể chủ động sắp xếp thời gian nhận tiền và các giấy tờ cần thiết tại chi nhánh theo lịch trình cá nhân, giúp tối ưu hóa quỹ thời gian quý giá trước ngày con chính thức xa nhà, thay vì dồn thêm một đầu việc vào những ngày cuối.

Không gián đoạn dòng tiền cho hành trình học tập xa nhà

Khoản ngoại tệ mang theo chỉ mới đáp ứng những nhu cầu ban đầu. Một hành trình học tập ở nước ngoài có thể kéo dài nhiều năm, với học phí, tiền nhà, sinh hoạt phí và các khoản phục vụ học tập tiếp tục phát sinh theo từng giai đoạn. Khi đó, điều gia đình cần là khả năng duy trì nguồn tài chính để đồng hành cùng con trong suốt quá trình, dù khoảng cách địa lý có thể lên tới hàng nghìn km.

Hiểu rằng thời gian là yếu tố cốt lõi, với giải pháp Chuyển tiền quốc tế cho mục đích du học, Techcombank cho phép khách hàng thực hiện giao dịch và tải hồ sơ trực tuyến ngay trên Techcombank Mobile. Quy trình được tinh gọn, giúp hạn chế việc đi lại và giao dịch có thể được xử lý trong vòng 2 giờ làm việc.

Tốc độ này đặc biệt quan trọng khi các khoản học phí, tiền đặt cọc chỗ ở hay sinh hoạt phí đều có thời hạn thanh toán. Khả năng theo dõi trạng thái giao dịch ngay trên ứng dụng không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp phụ huynh chủ động và an tâm hơn.

Trong chương trình “Chắp cánh tương lai,” khách hàng sẽ được miễn phí chuyển tiền quốc tế và miễn điện phí theo phân hạng hội viên Private. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, trong chương trình “Chắp cánh tương lai,” khách hàng sẽ được miễn phí chuyển tiền quốc tế và miễn điện phí theo phân hạng hội viên Private. Đi cùng với đó là ưu đãi tỷ giá lên tới 190 điểm theo từng thời kỳ và điều kiện chương trình, giúp tối ưu hóa chi phí và gia tăng giá trị cho mỗi giao dịch.

Hoàn thiện hành trình tài chính du học

Bên cạnh ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế là hai giải pháp trọng tâm, Techcombank xây dựng hệ sinh thái giải pháp toàn diện với các sản phẩm, dịch vụ bao gồm tiết kiệm tích lũy du học, vay du học, thanh toán quốc tế, đầu tư và tích lũy dài hạn, hỗ trợ gia đình chuẩn bị nguồn lực xuyên suốt trước và trong thời gian con học tập ở nước ngoài.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, các giải pháp tiền gửi tiết kiệm từ Techcombank không chỉ giúp tích lũy, mà cũng hỗ trợ chứng minh năng lực tài chính của gia đình. Khách hàng Priority và Private được hưởng đặc quyền cộng thêm lãi suất tiết kiệm lên tới lần lượt là 0,15%/năm và 0,25%/năm.

Song song đó, chương trình “Tuần lễ hội viên Private & Priority” còn mang đến ưu đãi lãi suất lên đến 1%/năm cho các khoản tiền gửi mới. Ngoài ra, ba mẹ có thể hưởng lợi suất lên tới 8%/năm khi mua Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc.

Khi cần bổ sung nguồn lực, các giải pháp vay thế chấp với mức tài trợ tới 80% nhu cầu học phí và sinh hoạt phí hoặc sản phẩm vay tín chấp hạn mức tối đa (theo nhu cầu học phí và điều kiện áp dụng của chương trình) từ Techcombank sẽ là điểm tựa kịp thời cho các gia đình.

Khi du học sinh đã ở nước ngoài, thẻ tín dụng Techcombank Priority Visa Signature, với hạn mức lên đến 300 triệu đồng và phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,1% sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cho mọi chi tiêu thường nhật, với đặc quyền hoàn 2% giá trị giao dịch (tối đa 2 triệu U-Point) khi mua sắm trực tiếp ở nước ngoài.

Ngoài ra, Techcombank đồng thời phối hợp với các đối tác tư vấn du học uy tín, hỗ trợ tiếp cận lộ trình học tập phù hợp. Với những gia đình có kế hoạch dài hạn hơn, Techcombank cũng cung cấp các giải pháp tư vấn đầu tư và sở hữu bất động sản theo từng mục tiêu, hỗ trợ hoạch định nguồn lực không chỉ cho hành trình du học trước mắt mà còn cho các bước phát triển tiếp theo của gia đình.

Với Techcombank, phát triển thế hệ tiếp nối luôn là một trong những trọng tâm trên hành trình đồng hành cùng khách hàng. Đầu tư cho giáo dục và sự phát triển của thế hệ trẻ cũng là một trong những khoản đầu tư có ý nghĩa nhất.

Thông qua chương trình “Chắp cánh tương lai,” Techcombank mong muốn hỗ trợ các gia đình chuẩn bị nền tảng tài chính vững vàng để các em tự tin học tập, trưởng thành và sẵn sàng cho những cơ hội trong tương lai./.

Ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum với nhiều đặc quyền Techcombank ra mắt thẻ tín dụng Visa Business Platinum dành cho doanh nghiệp với ưu đãi miễn lãi đến 86 ngày, hạn mức 10 tỷ đồng và phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1%.