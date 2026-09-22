Ngày 22/9, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Thực phẩm-Đồ uống năm 2026. Lễ tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 tại Hà Nội.

Theo danh sách, nhóm ngành sữa và sản phẩm từ sữa có Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa TH, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare, Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Frieslandcampina Việt Nam, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Nuti KD, Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt. Nhóm ngành bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng khác có Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Orion Vina, Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV Herbalife Việt Nam, Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Perfetti Van Melle (Việt Nam), Công ty Cổ phần Bibica, Công ty Cổ phần Richy Group, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh An. Nhóm đường, nước chấm, gia vị có Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần HH Vedan Viet Nam, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Quốc tế Nam Dương, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Daesang Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Otoki Viet Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Phương V.N, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kewpie Việt Nam...

Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Thực phẩm-Đồ uống năm 2026 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên ba tiêu chí chính là năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding (mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng); khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 8/2026.

Ông Vũ Đăng Vinh, Tổng giám đốc Vietnam Report, cho biết thời gian qua, thị trường thực phẩm, đồ uống (F&B) Việt Nam tiếp tục mở rộng theo hướng thận trọng và phân hóa hơn.

Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,2%; trong đó sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 11% và đồ uống tăng 4,5% so với năm 2024; đến 6 tháng đầu năm 2026, các chỉ số lần lượt tăng 10,8%, 11,1% và 5,4% so với cùng kỳ, cho thấy môi trường sản xuất tiếp tục mở rộng.

Cùng với đó, sức mua trong nước cải thiện, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 7.008,9 nghìn tỷ đồng năm 2025; đạt khoảng 3.889,5 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, áp lực chi phí và mặt bằng giá vẫn hiện hữu, trong khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ giữa nguồn gốc, chất lượng, giá cả và giá trị sản phẩm. Khảo sát của Vietnam Report cho thấy nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chất lượng tốt, an toàn cho sức khỏe là hai yếu tố được quan tâm hàng đầu. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch, truy xuất nguồn gốc và khả năng tạo dựng niềm tin của doanh nghiệp F&B.

Theo thống kê của Vietnam Report, tỷ lệ doanh nghiệp thực phẩm ghi nhận doanh thu tăng trưởng chiếm gần 50% và duy trì ổn định, song diễn biến lợi nhuận có dấu hiệu phân hoá rõ hơn, cho thấy áp lực cạnh tranh và kiểm soát biên lợi nhuận vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp đồ uống ghi nhận sự cải thiện rõ rệt cả về doanh thu lẫn lợi nhuận trong 6 tháng năm 2026 so với năm 2025. Điều này cho thấy đà phục hồi của thị trường này.

Cũng theo khảo sát của Vietnam Report, các doanh nghiệp F&B phản ánh rằng những khó khăn lớn nhất hiện nay bao gồm chi phí vận hành gia tăng, biến động giá nông sản, nguyên vật liệu và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Liên quan tới nội dung truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ông Vũ Đăng Vinh phân tích, sau nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm giả, hàng kém chất lượng và thông tin sai lệch về sản phẩm, người tiêu dùng kỳ vọng doanh nghiệp thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm củng cố niềm tin như minh bạch thông tin (xuất xứ, nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát an toàn…), dễ dàng truy xuất nguồn gốc qua mã QR.

Năm 2026 cũng đánh dấu bước tiến trong việc thể chế hóa yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chẳng hạn như Thông tư 31/2026/TT-BCT có hiệu lực từ 01/07/2026, quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mức độ hình thành của hạ tầng truy xuất cũng tăng nhanh. Theo Cổng thông tin điện tử về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ (Bộ Công Thương), hệ thống hiện ghi nhận khoảng 1,94 triệu sản phẩm, hàng hóa được định danh, hơn 5.443 sản phẩm được kê khai theo chuỗi và khoảng 1,07 triệu lượt tra cứu. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều hệ thống truy xuất hiện còn mang tính cục bộ, dữ liệu chưa chuẩn hóa và chưa liên thông đầy đủ./.

Công bố Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam công bố Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026, ghi nhận 70,2% số doanh nghiệp dự kiến nhu cầu vốn gia tăng.

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