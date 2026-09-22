Thêm một “ông lớn” công nghệ Trung Quốc tung chip AI mới

Cuộc đua chip trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang ngày càng tăng tốc nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường trong nước.

Ngày 22/9, tập đoàn Alibaba đã ra mắt chip AI “mạnh nhất Trung Quốc” đồng thời công bố kế hoạch mở rộng công suất các trung tâm dữ liệu do mảng kinh doanh điện toán đám mây của hãng vận hành trên toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại Hội nghị Apsara thường niên của Alibaba Cloud, bộ phận sản xuất chip T-Head của Alibaba đã ra mắt Zhenwu V900, thế hệ bộ xử lý AI mới do Trung Quốc phát triển, với hiệu suất tính toán gấp 3 lần so với phiên bản Zhenwu M890 trước đó. Dự kiến, sản lượng cung ứng hàng năm các loại chip AI của T-Head cũng sẽ tăng đáng kể.

Các loại chip này cung cấp sức mạnh cho quá trình huấn luyện các mô hình AI tiên tiến và thực hiện "suy luận" - thuật ngữ chỉ các phép tính mà AI đã được huấn luyện sử dụng để đưa ra phản hồi cho người dùng.

Chip Zhenwu của Alibaba được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu của hãng, cung cấp năng lực tính toán cho chính công ty và các khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của hãng.

Với kế hoạch này, Alibaba đặt mục tiêu mở rộng các trung tâm dữ liệu phục vụ mảng kinh doanh điện toán đám mây, viện dẫn nhu cầu về năng lực tính toán cho AI đang gia tăng theo cấp số nhân. Công ty cho biết họ dự kiến sở hữu năng lực tính toán với công suất hơn 20 gigawatt vào năm 2032.

Alibaba cũng cho biết họ có kế hoạch huấn luyện một mô hình AI mới với quy mô từ 5.000 tỷ đến 10.000 tỷ tham số (một thước đo năng lực học tập của AI). Mô hình Qwen3.8-Max mới nhất của hãng - mô hình mạnh mẽ nhất trong dòng Qwen AI - hiện có 2.400 tỷ tham số.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Alibaba Joe Tsai cho biết sự phát triển của AI đã bước sang một giai đoạn mới, vượt ra khỏi những đột phá ở biên giới công nghệ để hướng tới việc tạo ra giá trị trên quy mô lớn trong các ứng dụng thực tế.

Theo Chủ tịch Joe Tsai, Alibaba vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống AI toàn diện, được thiết kế để kết nối quá trình phát triển các công nghệ nền tảng với việc triển khai chúng trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Kiến trúc này bao gồm chip, cơ sở hạ tầng đám mây, mô hình AI, dịch vụ mô hình và các ứng dụng dựa trên tác nhân AI, cho phép Alibaba phát triển công nghệ ở cấp độ phần cứng đồng thời chuyển đổi chúng thành các sản phẩm và dịch vụ phục vụ doanh nghiệp.

Chiến lược này đưa Alibaba vào nhóm các công ty công nghệ Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát chặt chẽ hơn cơ sở hạ tầng điện toán chiến lược đằng sau công nghệ AI.

Trước đó, hôm 17/9, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei cũng đã ra mắt các công nghệ chip mới, gây ngạc nhiên cho các nhà phân tích công nghệ.

Tại hội nghị thường niên quan trọng diễn ra ở Thượng Hải, Huawei đã giới thiệu cụm điện toán Atlas 960 SuperPoD, một phiên bản nâng cấp của mô hình mới công bố vài tháng trước, với những cải tiến trong đào tạo và suy luận của AI.

Các công ty công nghệ Trung Quốc đang nỗ lực tự chủ công nghệ AI trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa nước này và Mỹ ngày càng khốc liệt./.

Huawei ra mắt công nghệ chip mới, tăng tốc cuộc đua AI với Mỹ Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei công bố loạt công nghệ chip và cụm điện toán AI mới, đồng thời đẩy sớm lịch ra mắt Ascend 960DT và 960PR, trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ.