VietinBank chào bán 16.000 tỷ đồng trái phiếu, không tài sản đảm bảo

Nhằm tăng cường năng lực tài chính và củng cố tỷ lệ an toàn vốn, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) lên kế hoạch chào bán 160 triệu trái phiếu ra công chúng thông qua hai đợt phát hành liên tiếp. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đủ điều kiện để tính vào nguồn vốn cấp 2 của ngân hàng.

Đợt 1 mang mã CTG2632T2/01 dự kiến chào bán 120.000.000 trái phiếu tương đương 12.000 tỷ đồng, diễn ra trong khung thời gian từ quý 4/2026 đến quý 2/2027. Đợt 2 mang mã CTG2632T2/02 với 40.000.000 trái phiếu tương đương 4.000 tỷ đồng, triển khai từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Toàn bộ trái phiếu đều có mệnh giá 100.000 đồng, giá chào bán bằng đúng mệnh giá cùng thời hạn danh nghĩa 6 năm. Đáng chú ý, ngân hàng có quyền mua lại trước hạn vào đúng mốc tròn 1 năm tính từ ngày phát hành.

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả sau, của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank. Lãi được trả 6 tháng một lần, gốc trả một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn

Trong phương án trả nợ, VietinBank giả định lãi suất tham chiếu ở mức 5,9%/năm, tương ứng lãi suất trái phiếu 8,2%/năm trong 5 năm đầu và 8,5%/năm ở năm cuối.

Số tiền thu về, sau khi trừ chi phí, dự kiến được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và cho vay nền kinh tế.

Theo kế hoạch, đợt 1 có 4.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); đợt 2 dành toàn bộ 4.000 tỷ đồng cho bất động sản. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Hội đồng quản trị VietinBank cũng phê duyệt việc dừng triển khai đợt 2 và đợt 3 của phương án chào bán trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ngày 7/8/2025./.

VietinBank đồng hành cùng khách hàng và gia đình qua nhiều thế hệ VietinBank tổ chức tọa đàm về chuyển giao tài sản, quản trị dòng tiền và xây dựng nền tảng vững chắc cho các thế hệ kế cận, mở rộng vai trò đồng hành cùng khách hàng.