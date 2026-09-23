Tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng, hỗ trợ mục tiêu GDP 2 con số

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng đang triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, mở rộng tín dụng có trọng tâm, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những dự án lớn có tính lan tỏa.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, trong 8 tháng năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng

Một trong những trọng tâm là ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay và tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hiệu quả. Dòng vốn được định hướng vào các động lực tăng trưởng, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, tín dụng được ưu tiên cho các dự án trọng điểm quốc gia và những lĩnh vực có khả năng tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương.

Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai một số cơ chế tạo thêm dư địa tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. Theo đó, dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất không được tính vào một số cơ chế kiểm soát tăng trưởng tín dụng.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại cấp tín dụng đối với doanh nghiệp thực hiện, đầu tư các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ áp dụng cơ chế tái cấp vốn 50.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại để triển khai chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê theo đề xuất của Bộ Xây dựng.

Với các giải pháp trên, dư nợ tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đạt trên 20 triệu tỷ đồng, tăng 9,91% so với cuối năm 2025. Khoảng 77% dư nợ được dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Giữa tháng Tám, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay 0,5%-1%/năm và triển khai các gói tín dụng lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong nhóm ngân hàng nhà nước, Agribank triển khai gói 70.000 tỷ đồng đến hết năm 2028, giảm 1%-2%/năm lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cùng các lĩnh vực ưu tiên. BIDV cung cấp gói 50.000 tỷ đồng đến hết năm 2028, giảm tối thiểu 1%/năm lãi suất cho các doanh nghiệp tài chính lành mạnh, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và các ngành động lực như công nghệ cao, xuất khẩu, AI, bán dẫn hay dự án xanh. VietinBank cũng triển khai gói 50.000 tỷ đồng đến hết năm 2028, giảm 1%/năm lãi suất, riêng vay trung và dài hạn được ưu đãi tới 12 tháng.

Với riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Bạch Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết trong 8 tháng, ngân hàng đã triển khai 4 chương trình giảm lãi suất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mức giảm từ 0,5%-2%/năm. Trong khi tín dụng chung của Vietcombank tăng khoảng 7,8%, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 13,5%.

Cùng với nguồn vốn, các ngân hàng đang cải thiện quy trình cấp tín dụng, giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, đẩy mạnh số hóa và khai thác dữ liệu nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận vốn.

Tại MB, ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng, cho biết trong năm 2026, khoảng 85% số lượng doanh nghiệp tiếp cận vốn tại ngân hàng đã thực hiện hồ sơ trên kênh số. Với một số hồ sơ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian từ đề xuất đến giải ngân chỉ khoảng 3 ngày.

Với mô hình tín dụng theo chuỗi, MB kết hợp quản lý dòng tiền từ doanh nghiệp đầu mối đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi, qua đó tạo thêm cơ sở cấp tín dụng mà không hoàn toàn dựa vào tài sản bảo đảm. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã tiếp cận khoảng 3.500 doanh nghiệp, với tổng doanh số giải ngân tương đương 27.000 khoản vay, đạt khoảng 77.000 tỷ đồng.

Kiểm soát chất lượng tín dụng

Trong mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên, tín dụng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng cần đi cùng kiểm soát chất lượng vốn, bảo đảm an toàn hệ thống và hạn chế rủi ro.

Việc ưu tiên tín dụng cho các dự án lớn, hạ tầng và những lĩnh vực có tính lan tỏa có thể tạo thêm động lực cho tăng trưởng nếu nguồn vốn được phân bổ vào các dự án hiệu quả, tạo năng lực sản xuất và dòng tiền bền vững.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng dư nợ mà còn ở chất lượng thẩm định, giám sát và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tăng trưởng tín dụng phải hiệu quả, hướng vào sản xuất-kinh doanh, các động lực tăng trưởng và những dự án có tính chất dẫn dắt.

Giữa tháng Tám, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay 0,5-1%/năm và triển khai các gói tín dụng lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng với mở rộng tín dụng, ngành Ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác và kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm. Các giải pháp này được kỳ vọng giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng thẩm định và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

Đối với hoạt động tín dụng, dữ liệu có thể hỗ trợ ngân hàng đánh giá khách hàng toàn diện hơn, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ và AI phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu lớn đối với khả năng huy động và phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cung ứng vốn, nhưng hiệu quả tín dụng không chỉ được đo bằng tốc độ tăng dư nợ.

Quan trọng hơn, nguồn vốn cần đi vào các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng, nâng cao năng suất, mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm động lực cho khu vực tư nhân. Việc khoảng 77% dư nợ hiện phục vụ sản xuất, kinh doanh cho thấy định hướng tín dụng đang tập trung vào khu vực trực tiếp tạo ra tăng trưởng.

Trong giai đoạn tới, cùng với nâng cao chất lượng phân bổ vốn và kiểm soát rủi ro, việc phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa các kênh huy động và đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực cho đầu tư, giảm áp lực lên tín dụng ngân hàng và hỗ trợ nền kinh tế nâng cao năng suất./.

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