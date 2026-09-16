Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng trong 6 nền kinh tế lớn Đông Nam Á

Bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu, sáu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á được dự báo tăng trưởng bình quân 4,8% mỗi năm trong giai đoạn 10 năm kết thúc vào năm 2035.

Báo cáo do Bain & Company (Mỹ), DBS Bank và Vriens & Partners (Singapore) công bố ngày 16/9 cho thấy Việt Nam đứng đầu về tốc độ tăng trưởng được dự báo, ở mức 6,2%/năm.

Theo sau Việt Nam là Philippines với mức tăng trưởng bình quân dự kiến 5,8%/năm, Indonesia 5,4% và Malaysia 4,3%.

Singapore được dự báo tăng trưởng bình quân 2,7%/năm, trong khi Thái Lan ở mức 2,2%.

Như vậy, trong nhóm 6 nền kinh tế được đề cập, Việt Nam có mức tăng trưởng dự báo cao nhất, cao hơn 1,4 điểm phần trăm so với mức bình quân của cả nhóm.

Báo cáo cho biết tăng trưởng giữa các nền kinh tế trong khu vực có sự phân hóa rõ nét.

Trong các năm 2024 và 2025, Việt Nam, Malaysia và Singapore đã tăng trưởng vượt kỳ vọng, được hỗ trợ bởi nhiều động lực như nhu cầu chip bán dẫn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), xuất khẩu hàng hóa sản xuất và đà tăng đầu tư.

Ở chiều ngược lại, Indonesia tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do những hạn chế về thể chế và khả năng triển khai thực hiện. Philippines cũng chịu tác động từ sự suy yếu của đầu tư và năng lực thực thi của khu vực công.

Phát biểu tại phiên đối thoại trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng cho rằng tăng trưởng của Singapore gắn với sự thịnh vượng của toàn khu vực.

Theo báo cáo, Singapore thu hút hơn 60% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực. Ông Tan See Leng cho biết Singapore đang nhận được sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, trong đó có sản xuất tiên tiến và công nghệ y tế.

Tuy nhiên, ông nhận định các dòng vốn này khó có khả năng tiếp tục ở lại Singapore, bởi nhiều doanh nghiệp sử dụng quốc đảo này làm cơ sở để mở rộng hoạt động sang các thị trường khác ở Đông Nam Á.

Theo Bộ trưởng Tan See Leng, việc Singapore thu hút phần lớn FDI chỉ là một giai đoạn và dòng vốn cuối cùng sẽ được tái phân bổ sang các khu vực khác trong Đông Nam Á.

Ông nhấn mạnh sự phát triển của Singapore gắn liền với sự phát triển của các nước láng giềng, đồng thời cho rằng đây là “một số phận chung” mà các nền kinh tế trong khu vực cùng chia sẻ.

Một trong những lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác khu vực là Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid), dự kiến được hiện thực hóa vào năm 2045.

Theo ông Tan See Leng, hệ thống này sẽ cho phép các quốc gia thành viên trao đổi lượng điện dư thừa. Đối với Singapore, nhập khẩu điện sạch là một trong những chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Báo cáo cũng nhận định Singapore đang nổi lên như một trung tâm vốn cấp khu vực của ASEAN, khi hiện là nguồn FDI lớn nhất vào Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Mỹ vẫn là nguồn FDI lớn nhất của Singapore và đang mở rộng sự hiện diện tại Malaysia thông qua các khoản đầu tư vào AI, hạ tầng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, dòng vốn FDI từ Trung Quốc gia tăng tại một số thị trường trong khu vực, trong đó có các chuỗi cung ứng nickel và pin xe điện của Indonesia.

Singapore sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2027. Bộ trưởng Tan See Leng khẳng định nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của Đông Nam Á.

Ông đánh giá ASEAN đang có vị thế tương đối ổn định trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động địa chính trị, bất ổn và căng thẳng.

Theo ông, ASEAN gồm 11 nền kinh tế đa dạng, cùng tạo nên một triển vọng tăng trưởng và đầu tư hấp dẫn, trong khi những nền tảng cơ bản của khu vực tiếp tục duy trì sức mạnh./.

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