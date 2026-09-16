Khánh Hòa: Gần 10.818 tỷ đồng đầu tư vào các dự án công nghiệp

Chiều 16/9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến 5 dự án. Các dự án có tổng vốn đăng ký gần 10.818 tỷ đồng, gồm 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp và 2 dự án của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Lương do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Đầu tư Công nghiệp Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện tại xã Vạn Ninh, có quy mô trên 191,60 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.610,5 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Diêm 2 có quy mô 209,49 ha, tổng vốn hơn 2.732,8 tỷ đồng; thực hiện tại phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa. Nhà đầu tư là liên danh Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Ninh Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu Long An.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 do Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Ninh Long là nhà đầu tư. Dự án có quy mô hơn 288,8 ha, tổng vốn 3.016 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 628,6 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, các dự án dự kiến sẽ tạo việc làm cho khoảng 27.700 lao động và chuyên gia. Cùng với đó, Khu kinh tế Vân Phong sẽ dần hình thành hạ tầng sản xuất đồng bộ tại, nâng khả năng tiếp nhận các dự án thứ cấp quy mô lớn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa còn trao quyết định chủ trương đầu tư cho hai dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự án Nhà máy sản xuất vải cao cấp Unitex Việt Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn BangShi (BVI) đầu tư tại Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc. Dự án này sử dụng 3,29 ha đất, tổng vốn gần 608,8 tỷ đồng, tương đương 23,45 triệu USD.

Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 10,8 triệu m2 vải/năm, tương đương 2.400 tấn sản phẩm, góp phần phát triển chuỗi giá trị dệt may và công nghiệp hỗ trợ.

Dự án Nhà xưởng cho thuê của Egonport Technology Pte. Ltd., do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Yushu thực hiện tại Khu công nghiệp Phước Nam, được điều chỉnh lần thứ hai.

Sau điều chỉnh, dự án tăng thêm 6,5 ha đất và 30 triệu USD vốn đầu tư; nâng tổng quy mô lên hơn 31,46 ha, tổng vốn 72 triệu USD, tương đương khoảng 1.849,8 tỷ đồng.Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ghi nhận kết quả thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Các dự án được công bố thể hiện sự kết nối từ phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian công nghiệp đến thu hút các dự án sản xuất và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Đây là nguồn lực quan trọng để từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tạo thêm động lực phát triển cho Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật; đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, trách nhiệm xã hội và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tỉnh Khánh Hòa cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án./.

Đồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

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