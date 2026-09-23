Hơn 1,22 triệu tỷ đồng đang nằm trong tài khoản thanh toán cá nhân

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý 2/2026, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đạt khoảng 1,22 triệu tỷ đồng. So với quý 1/2026, số dư này đã tăng nhẹ, song vẫn thấp hơn mức ghi nhận cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tiền gửi thanh toán của cá nhân đạt khoảng 1,316 triệu tỷ đồng vào cuối quý 1/2025, tăng lên khoảng 1,346 triệu tỷ đồng trong quý 2, sau đó giảm còn khoảng 1,304 triệu tỷ đồng trong quý 3 và duy trì quanh mức này vào cuối năm. Sang quý 1/2026, số dư giảm xuống khoảng 1,199 triệu tỷ đồng trước khi phục hồi lên hơn 1,22 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Tiền gửi thanh toán được thống kê là các khoản tiền gửi không kỳ hạn còn hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng, chủ yếu phục vụ thanh toán qua thẻ và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác. Với đặc tính có thể sử dụng ngay cho giao dịch, đây là lượng tiền khách hàng thường duy trì để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và thanh toán thường xuyên.

Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn là 0,5%/năm. Mức lãi suất này thấp hơn đáng kể so với tiền gửi có kỳ hạn, do đó tiền gửi thanh toán chủ yếu đóng vai trò đảm bảo tính thanh khoản cho khách hàng thay vì phục vụ mục tiêu sinh lời.

Điểm đáng chú ý là trong khi số dư tiền gửi thanh toán chưa trở lại mức cao của năm trước, số lượng tài khoản của người dân tiếp tục tăng nhanh.

Đến cuối tháng 6/2026, toàn hệ thống ghi nhận khoảng 256,7 triệu tài khoản thanh toán cá nhân, tăng khoảng 7,3 triệu tài khoản so với đầu năm và tăng gần 33 triệu tài khoản so với cùng kỳ năm 2025./.

Tiền gửi của người dân đạt 11,068 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới Tiền gửi của người dân tại ngân hàng đạt 11,068 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới, phản ánh sự tin tưởng và ổn định trong hệ thống tài chính Việt Nam.