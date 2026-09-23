Robot hình người biểu diễn cùng các vũ công trên sân khấu WorldSkills 2026

Robot hình người đã cùng các nghệ sỹ biểu diễn trong lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc, tạo điểm nhấn cho sự kiện quy tụ 1.385 thí sinh từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lễ khai mạc Kỳ thi WorldSkills lần thứ 48 diễn ra tối 22/9, với màn trình diễn kết hợp giữa con người và robot hình người.

Gần 1.300 nghệ sỹ tham gia chương trình, trong đó những robot hình người thực hiện các động tác đồng bộ với con người, thu hút sự chú ý của khán giả.

WorldSkills 2026 diễn ra từ ngày 22-27/9, với các cuộc thi chính từ ngày 23-26/9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (NECC) ở Thượng Hải.

Các thí sinh tranh tài ở 64 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực như xây dựng, chế tạo, công nghệ thông tin, nghệ thuật sáng tạo và dịch vụ cá nhân.

Theo WorldSkills International, kỳ thi năm nay đưa vào 7 nội dung kỹ năng mới, phản ánh những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường lao động, trong đó có hệ thống máy bay không người lái, công nghệ an ninh thông minh, kiểm thử phần mềm, công nghệ phương tiện đường sắt và thiết kế truyền thông số tương tác.

Nước chủ nhà Trung Quốc cử 71 thí sinh tham gia đủ cả 64 nội dung. Việc đưa robot hình người vào chương trình khai mạc, cùng với sự xuất hiện của các lĩnh vực kỹ năng mới, cho thấy công nghệ đang ngày càng gắn chặt với đào tạo và phát triển kỹ năng nghề.

WorldSkills là sự kiện quốc tế lớn về kỹ năng nghề, nơi các thí sinh trẻ thể hiện trình độ chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm, đồng thời phản ánh những yêu cầu mới của thị trường lao động trong bối cảnh tự động hóa và công nghệ số phát triển nhanh./.



Robot hình người - cuộc đua tỷ USD mới chỉ bắt đầu Sau khoảng 30 năm thống kê ngành robot, Liên đoàn Robot quốc tế năm nay lần đầu tiên đưa robot hình người vào hệ thống dữ liệu của tổ chức, bên cạnh hai nhóm lớn là robot công nghiệp và robot dịch vụ.