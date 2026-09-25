Xung đột Trung Đông: Mỹ và Iran tìm kiếm thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/9, Iran bày tỏ mong muốn sớm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi hai bên trở lại bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Israel tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Iran, còn tình hình tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông vẫn gây quan ngại.



Theo đài NBC News, phát biểu bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran muốn khôi phục thỏa thuận ngừng bắn với Washington trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.

Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng cho phép thanh sát các cơ sở hạt nhân. Trước đó, ông Trump cho rằng Iran đang trì hoãn việc đạt thỏa thuận để chờ kết quả bầu cử tại Mỹ.



Cùng ngày, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Trump ở Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Washington và Tehran sớm nối lại đàm phán trên cơ sở Bản ghi nhớ Islamabad.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng hai bên đạt được một thỏa thuận toàn diện, bao gồm vấn đề hạt nhân, để tiến tới chấm dứt chiến tranh.



Trong khi đó, an ninh hàng hải cũng là vấn đề nổi bật. Tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Abdullah al-Alimi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Ông Alimi cáo buộc lực lượng Houthi sử dụng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền để gây sức ép và đề nghị tăng cường hỗ trợ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh hoạt động vận tải biển qua các tuyến đường chiến lược của khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của xung đột.



Cùng ngày, Cơ quan Hàng không Dân dụng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) thông báo đình chỉ các chuyến bay do hãng hàng không Iran khai thác đến và đi từ nước này, có hiệu lực từ ngày 24/9 cho đến khi có thông báo mới.

Theo cơ quan này, quyết định dựa trên lệnh cấm của Mỹ đối với việc các hãng hàng không Iran sử dụng sân bay trên toàn thế giới.



Trước đó, các hãng hàng không Iran đã buộc phải hủy một số chuyến bay quốc tế, cụ thể đến Baghdad (Iraq), Muscat (Oman), Qatar, Gruzia và Azerbaijan sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với ngành hàng không nước này./.

Hàng không Iran hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng lệnh trừng phạt của Mỹ Các hãng hàng không Iran buộc phải hủy một số chuyến quốc tế sau khi Mỹ siết trừng phạt, làm dấy lên lo ngại hoạt động hàng không giữa Iran với các nước trong khu vực có thể tiếp tục bị ảnh hưởng.

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