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Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập khu vực nông thôn đạt 135 triệu đồng

Hà Nội hướng đến nâng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt từ 135 triệu đồng/người/năm trở lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. 

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Theo Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 26/8/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, đánh giá, phân hạng thêm từ 2.000 sản phẩm OCOP trở lên, trong đó tỷ lệ sản phẩm 5 sao và tiềm năng 5 sao đạt khoảng 2%; Khoảng 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và khoảng 20% số xã đạt nông thôn mới hiện đại.

Đặc biệt, thành phố hướng đến nâng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt từ 135 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa ngành nông nghiệp Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp đô thị, gắn với công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #thu nhập #khu vực nông thôn TP. Hà Nội
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