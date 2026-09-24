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Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada

Sau khi tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

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Tháng 9/2026, sau khi tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm nay của Toàn quyền Canada Louise Arbour, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada và mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Toàn quyền Canada Louise Arbour #NQ 06-bt #NQ 59-bt Canada
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Quan hệ Việt Nam-Canada

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