Hai tuyển thủ Esports hàng đầu Việt Nam bị cấm vĩnh viễn

Đây sẽ là thương vụ mua lại bằng tiền mặt lớn nhất trong lịch sử ngành đầu tư tư nhân, đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp trò chơi điện tử.
Trên chuyên trang https://mega.vietnamplus.vn/tet-at-ty, trò chơi xếp hình còn được cá nhân hóa để độc giả có thể tự chọn các bức tranh của riêng mình bằng cách tải tranh lên theo hướng dẫn dưới đây.
Phim "Độc đạo" thu hút khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn, với những tình huống khó đoán, cùng dàn diễn viên gạo cội của màn ảnh phía Bắc như Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương, Hoàng Hải, Duy Hưng, Việt Hoa...
Danh sách Michelin 2024 đã cập nhật thêm các quán ăn từ Đà Nẵng, bên cạnh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy trong danh sách này có bao nhiêu quán phở ở Hà Nội?
Disney thông báo lợi nhuận tăng phi mã trong 3 tháng đầu tiên của năm 2019 cũng là thời điểm hãng sáp nhập với một tên tuổi không kém cạnh là 21st Century Fox.
Nhìn những hình ảnh dưới đây, bạn có phân biệt được đâu là mặt người thật, và đâu là mặt người do máy tạo nên hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên.
TTXVN có hai tác phẩm được giải Ba là "Tai nạn giao thông - Bao giờ mới hết nỗi đau” của tác giả Hoàng Long, Mạnh Hùng Báo Điện tử VietnamPlus và “Tình người trên đỉnh đèo Lò Xo."
Cùng "soi" các chi tiết trong bộ phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng" đang ''gây bão'' với nội dung về cuộc chiến căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Có bao giờ bạn tự hỏi nếu được đóng một vai trong Táo quân 2016 thì bạn sẽ đóng vai gì không nhỉ? Thử một lần xem sao nhé.
Hãy dành một chút thời gian trong những ngày đầu tuần bận rộn để thử tài não bộ của bạn với 10 câu hỏi siêu khó dưới đây, xem bạn trả lời được bao nhiêu câu nhé.
Không phải ai sinh ra cũng mang trong mình tố chất của một nhà lãnh đạo, và dù có tố chất này bẩm sinh thì bạn cũng chưa chắc đã trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.
Mỗi người dường như đều gắn với một con số may mắn. Con số nào có một ý nghĩa đặc biệt đối với bạn? Hãy thử trắc nghiệm này để tìm ra câu trả lời nhé!
"Minions" là sản phẩm "ăn theo" loạt phim nổi tiếng "Despicable Me," với nhân vật chính là các chú Minion hậu đậu dễ thương.
Bạn thường xuyên cập nhật những tin tức nóng hổi về các "sao," vậy bạn có tự tin rằng mình sẽ đọc tên vanh vách các "cục cưng" của họ?
Ai đã mê truyện tranh mà không một lần từng ước ao bước vào những trang sách ấy, hóa thân thành những siêu anh hùng hay làm nàng công chúa xinh đẹp...
Trong thời đại công nghệ số hiện nay, chụp ảnh selfie (tự sướng) đã trở thành một trào lưu thời thượng không chỉ của giới trẻ mà còn dành cho mọi đối tượng trên toàn thế giới.
Liên hoan phim danh tiếng Cannes lần thứ 68 đã khai mạc ngày 13/5. Cùng thử tài phán đoán của bạn qua việc nhìn trang phục để tìm ra tên của các sao tại Liên hoan phim Cannes 2015 nhé.
Nếu là một thí sinh Giọng hát Việt 2015, bạn muốn về với đội của ai trong "bộ tứ quyền lực" - bốn vị huấn luyện viên của mùa thi năm nay, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương và Tuấn Hưng?
Bạn luôn ao ước mình cao thêm một chút? Bạn tự an ủi dù mình không cao nhưng nhiều người vẫn phải... ngước nhìn? Hãy để chúng tôi đoán chiều cao của bạn thông qua những câu hỏi dưới đây.
Bạn thường được khen là viết chữ đẹp hay bị chê chữ xấu "như gà bới"? Nét chữ cũng có thể nói lên nhiều điều về tính cách của mỗi con người. Bạn có tin không? Hãy thử xem nhé!
Nếu từng cử chỉ, lời nói, phong cách hay trang phục gây được ấn tượng trực tiếp, thì một mùi hương tuy thoang thoảng dịu nhẹ nhưng lại đủ đậm đà để khắc họa, khơi gợi cả những điều ẩn sâu nhất.
Với các hoạt động âm nhạc nghiêm túc, sáng tạo, ca sỹ Mỹ Tâm đã giành Giải Cống hiến 2015 cho hạng mục Ca sỹ của năm - hạng mục quan trọng nhất của Giải thưởng này.
Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2016 tổ chức tại Qatar vào năm sau. Hãy kiểm tra xem bạn có theo sát hành trình của các chàng trai trẻ không nhé.
Mỗi người đều có một gu thẩm mỹ và phong cách thời trang riêng. Phong cách ăn mặc ảnh hưởng không nhỏ đến cái nhìn của người đối diện về bạn. Hãy khám phá xem phong cách thời trang của bạn là gì?
Dù tuổi đời còn rất trẻ, Sơn Tùng M-TP đã trở thành hiện tượng âm nhạc được đông đảo khán giả biết tới với hàng triệu người hâm mộ.
Năm nay, dịp giỗ Tổ 10/3 Âm lịch và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trùng nhau nên cán bộ, công chức được nghỉ lễ 6 ngày. Chắc hẳn nhiều người đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ thú vị của mình.
Trịnh Công Sơn là một trong những nhạc sỹ lớn nhất của Tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến và có sức ảnh hưởng to lớn.
Hãy dành 5 phút để hoàn thành bài trắc nghiệm dưới đây, bạn sẽ tìm ra mức độ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại của bạn.