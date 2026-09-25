Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung Thu các thiếu nhi

Nhân dịp Tết Trung Thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tới thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước, mong các cháu có những ký ức Trung Thu đẹp đẽ, trưởng thành trong tình yêu thương và làm nhiều việc tốt.

Nhân dịp Tết Trung Thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong mỗi mùa Trung Thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ, thân thương và tin rằng, với tình thương, trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay, lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam./.